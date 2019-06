Marco Carta scappa in Grecia e si consola con il suo fidanzato: su Chi foto di baci e abbracci (FOTO)

Questa sera Marco Carta dovrebbe essere ospite di Live-Non è la d’Urso, non sappiamo se in collegamento oppure in diretta in studio visto che, come mostrano anche le foto pubblicate dalla rivista Chi, il cantante è in Grecia. Dopo esser stato arrestato con l’accusa di furto aggravato ed esser tornato a piede libero poche ore dopo, il cantante infatti è “scappato” in Grecia probabilmente per non essere braccato dai paparazzi. Ma i fotografi lo hanno ovviamente seguito e nel numero di Chi in edicola questa settimana, i lettori della rivista, potranno trovare proprio un servizio dedicato a Carta.

Marco, in compagnia del suo fidanzato, che vediamo per la prima volta su un giornale, si rilassa mettendo per qualche ora da parte tutto quello che è successo nelle ultime ore.

MARCO CARTA IN GRECIA CON IL SUO FIDANZATO: LE FOTO SULLA RIVISTA CHI

Il giudice non ha convalidato l’arresto di Marco Carta ma a settembre, il cantante dovrà affrontare un processo per concorso in furto aggravato e rischia fino a sei anni di carcere. Questa sera a Live-Non è la d’Urso, il cantante racconterà la sua versione dei fatti. Ha ribadito di non avere nulla a che fare con questo furto e fino a questo momento non ha neppure parlato della donna sarda che era in sua compagnia e che dovrebbe essere l colpevole del furto.

Come potrete vedere dalle foto pubblicate sulla rivista Chi, per la prima volta Marco e il suo fidanzato finiscono su un giornale di cronaca rosa. Fino a questo momento infatti il cantante non aveva mai voluto rivelare l’identità del suo compagno che però a quanto pare è stata svelata.

Marco ha fatto outing solo qualche mese fa nel salotto di Barbara d’Urso ma pare che lui e Sirio, questo il nome del suo fidanzato, stiano inseme da almeno un paio di anni.