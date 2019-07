Debutto musicale per Lorenzo Riccardi e Claudia: ecco la loro hit dell’estate (VIDEO)

Questa estate 2019 ci sta regalando davvero tanti tormentoni da ballare in spiaggia e la lista è ancora destinata ad allungarsi con un nuovo pezzo. Si tratta di Boletos de Amor, di Mama Sing con la collaborazione di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Un vero debutto nel mondo della musica per Lorenzo e Claudia che, per chi non lo sapesse, sono noti al pubblico italiano per aver partecipato a Uomini e Donne. Potrebbe quindi aprirsi una nuova strada per Lorenzo Riccardi e la sua Claudia Dionigi? Intanto i fan della coppia sembrano apprezzare il loro debutto musicale con il tormentone Boletos de Amor.

Boletos de Amor, il nuovo singolo di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne: ecco il video

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno mostrato il video del loro singolo Boletos de Amor ai followers sui social network invitando tutti a visualizzarlo. “Dobbiamo arrivare a tantissimi visualizzazioni” ha affermato lei. “Facciamo il botto” ha detto lui. Ed effettivamente il video musicale conta già quasi 190mila views e si piazza direttamente all’ottavo posto delle tendenze su Youtube. Curiosi di vederlo? Eccolo qui:

Lorenzo e Claudia sempre più innamorati, da Uomini e Donne al tormentone estivo: prossimi progetti?

Nel video di Boletos de Amor traspare chiaramente tutto l’amore che c’è tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Si sono conosciuti a Uomini e Donne e da lì non si sono più lasciati, diventando da subito una delle coppie più apprezzate del programma di Maria De Filippi. A grande sorpresa è arrivato il duetto dell’estate. E ora? Claudia e Lorenzo hanno altri progetti? Secondo i rumors, Riccardi potrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip ma è ancora presto per avere l’ufficialità. Certo è che in molti vorrebbero vederli insieme anche nell’edizione Vip di Temptation Island.

Potrebbero essere una delle coppie della prossima edizione del viaggio nei sentimenti? Intanto Lorenzo Riccardi e la sua Claudia Dionigi si godono il loro nuovo progetto musicale e, ovviamente, tutto il loro amore. Che cosa ne pensate del loro debutto con Boletos de Amor?