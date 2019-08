Anna Oxa contro i venditori di porchetta minaccia di non esibirsi al concerto?

Niente di più falso, non è vero che Anna Oxa avrebbe preteso la chiusura degli stand che vendevano porchetta a Vignanello prima di un suo concerto. A rispondere è la sua assistente, Milly Milano, e lo fa sui social. Per la festa dei santi Giacinta e Biagio gran richiamo della serata la cantante che è vegana, questo dettaglio avrebbe indotto qualcuno a pensare che la cantante ha chiesto di non far vendere la porchetta, l’amata carne che molti adorano, soprattutto se mangiata in queste occasioni. C’è chi ha aggiunto anche dei particolari dicendo che alcuni esercenti avrebbero obbedito alla richiesta, altri sarebbero andati via. Tutto perché Anna Oxa nin gradiva sentire nemmeno l’odore della carne. In realtà non è così che è andata e lo sostiene la sua assistente spiegando invece le condizioni allegate al contratto.

ANNA OXA IN CONCERTO A VIGNANELLO

“Ipotetiche fonti di disturbo sonoro e o visivo (bancarelle/mercato9 presenti in prossimità del luogo di esibizione dovranno essere a una distanza minima di 500 m dal palco e non interferire con il normale svolgimento dello spettacolo” questa la condizione richiesta dallo staff della Oxa e non quella di cui altri parlano. Facile confondere il messaggio e infatti l’assistente dell’artista ha spiegato: “Massimiliano Notario, l’organizzatore mi ha scritto che ha indicato le stesse clausole che ha sottoscritto con Oxarte… Come vedete non c’e nessun riferimento alla porchetta, da parte di Oxarte, quindi non avrebbe potuto rifiutarsi di cantare Anna Oxa a causa della porchetta… A tutte le persone ignoranti che stanno portando avanti questa storia con violenza e volontà di ledere i diritti e la dignità della persona, diciamo che ci prenderemo la responsabilità di esporre querela nei confronti degli autori che sostengono cose diverse… – concludendo – In nessun contratto c è scritto che non vogliamo cimiteri o porchetta… A dire il vero dovrei inserire che non vorrei gente stupida intorno visti i fatti..”. Polemica chiusa?





Anna Oxa contro i venditori di porchetta minaccia di non esibirsi al concerto? ultima modifica: da