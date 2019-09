Emma Marrone piange di gioia, esce oggi Io sono bella scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri (Foto e Video)

E’ uscito oggi il singolo di Emma Marrone Io sono bella scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri ed è un regalo meraviglioso per la cantante salentina e per i suoi fan (foto e video). Confida lacrime di gioia Emma nel suo post in cui propone pochi secondi del brano. E’ l’annuncio di un altro successo ma è anche il meritato premio per l’ex alunna di Amici che continua a distinguersi nel panorama musicale italiano. Certo non si può piacere a tutti ma lei non ha mai avuto tale pretesa. Una canzone rock cucita su misura per lei, un onore immenso per la Marrone. La notizia che Vasco e Curreri avessero creato una canzone per lei non è una novità ma oggi è tutto più reale. La presentazione sui social realizza il sogno a cui forse non aveva nemmeno mai pensato. “Dopo dieci anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere” ha scritto aggiungendo: “Non è solo una canzone. È un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Curreri”.

IO SONO BELLA DI EMMA MARRONE ANTICIPA IL SUO SESTO ALBUM

Da fan di Blasco a interprete di sue parole: “Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perché volevo diventare come lui”.





E’ ovviamente al settimo cielo: “Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole… E quindi sorrido! sempre con lo sguardo basso,come in questa foto,per nascondere le lacrime anche se sono di gioia. E me la godo .. si me la godo di brutto. Vasco è Vasco .. ed io per lui sono bella. E non solo … E se lo dice lui …”.