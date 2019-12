Chi sono i cantanti più pagati del 2019? La classifica definitiva

Il 2019 sta per terminare ma dopo avervi svelato i personaggi del mondo del spettacolo più amati sui social network di quest’anno, vogliamo dirvi anche chi sono i cantanti più pagati. Forbes ha pubblicato la classifica 2019 e che vede in testa la giovanissima e amatissima Taylor Swift. Durante l’anno, la cantante internazionale ha incassato ben 185 milioni di dollari con l’ultimo album pubblicato intitolato Lover e lo streaming. Al secondo posto della classifica di Forbes si piazza Kanye West con un incasso di 150 milioni di dollari. A chiudere il podio c’è invece Ed Sheeran con un incasso da 110 milioni di dollari. Curiosi di conoscere gli altri cantanti più pagati del 2019? Allora continuate pure a leggere.

I cantanti più pagati del 2019: nella classifica di Forbes anche Elton John e Beyoncè

Al quarto posto della classifica dei cantanti più pagati del 2019 di Forbes ritroviamo gli Eagles con 100 milioni di dollari incassati. La classifica prosegue poi con Elton John con 84 milioni di dollari. Stesso identico risultato per Beyoncè e il marito Jay-Z che guadagnano 81 milioni di dollari a testa. A chiudere la top ten di Forbes ci sono: Drake con 75 milioni di incassi, Diddy con 70 milioni e i Metallica con 68 milioni e mezzo di dollari.

I cantanti con più incassi dell’anno: ecco chi è stato il più pagato dello scorso anno

Dopo avervi elencato i cantati più pagati al mondo di questo 2019, vogliamo però fare un veloce passo indietro. Chi è stato il cantante più pagato dell’anno precedente, del 2018? A regnare la classifica dell’anno scorso è stata l’amatissima Katy Perry. L’incasso della pop star è stato di 83 milioni di dollari per il 2018. Certo è che se Katy Perry avesse guadagnato la stessa cifra quest’anno non si sarebbe certo classificata al primo posto, anzi. La cantante internazionale si sarebbe piazzata addirittura in sesta posizione. Dati che fanno sicuramente pensare a quanto la vendita di musica sia cresciuta incredibilmente nell’ultimo anno.

Quale sarà il cantante che riuscirà a conquistare il podio il prossimo anno?