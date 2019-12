Classifica social vip: i più amati e seguiti sui social

Chi sono i personaggi del mondo dello spettacolo più amati sui social network di questo 2019? L’Osservatorio Social Vip ha stilato la classifica dei personaggi famosi più amati su Instagram, Facebook e Twitter. Poche sorprese in quest’ultimo anno in realtà. Proprio come il precedente anno, infatti, i vip più amati sui social sono gli stessi ma vale solo per i primi sei della classifica. A regnare al primo posto è un ex talento di X Factor, Ruggero Pasquarelli che è poi diventato celebre soprattutto in America Latina partendo con la serie tv Violetta e Soy Luna. Il noto cantante totalizza ben 14 milioni di followers sui social. Ma curiosi di scoprire tutte le altre posizioni?

Classifica social vip 2019, tra i più seguiti: Belen, Fedez, Hunziker, Pausini e Amoroso

Nella classifica social vip 2019 seguono poi: Belen Rodriguez, Laura Pausini, Fedez, Emma Marrone, Jovanotti, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Alessandra Amoroso ed Eros Ramazzotti. Ma andiamo nel dettaglio e partiamo da Instagram, il social più amato degli ultimi anni. La regina indiscussa di Instagram è la bellissima Belen Rodriguez, seguita dal rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni amatissimo anche dal popolo del web, e da Ruggero Pasquarelli. Al quarto posto della classifica abbiamo poi Diletta Leotta, seguita da Elettra Lamborghini, Alessia Marcuzzi, Giulia De Lellis e Emma Marrone. A chiudere la top ten di Instagram ci sono Stefano De Martino e Michelle Hunziker. Escono immediatamente fuori dalle prime dieci posizioni Melissa Satta e Cecilia Rodriguez. A crescere notevolmente sul social anche: Ultimo, Alessandro Borghese e Tiziano Ferro. Importante calo di posizioni nella classifica per: Ghali, Elena Santarelli, J-Ax, Rovazzi, Lodovica Comello e Giorgia Palmas che riescono comunque a rientrare nella top 50.

Classifica social vip, i personaggi più amati su Facebook e Twitter del 2019

Passiamo adesso a Facebook dove regna indiscussa la cantante Laura Pausini, seguita da Belen Rodriguez e Ruggero Pasquarelli. La top ten prosegue con: Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Vasco Rossi, Emma Marrone, Frank Matano, Luciano Ligabue e Lodovica Comello. A risentirne ci sono, invece: Fedez, Gabry Ponte e Fabri Fibra. Marco Mengoni, Nadia Toffa e Terence Hill tra i vip in crescita.

Cambia la situazione su Twitter che vedere sul podio Jovanotti seguito da Laura Pausini ed Emma Marrone. Nella top 10 rientrano pure: Ligabue, Michelle Hunziker, J-Ax, Fedez, Nicola Savino, Marco Mengoni e Alessia Marcuzzi. Cresce Alessandra Amoroso che conquista l’undicesima posizione, seguita da Fabio Volo. Nella top 50 ritroviamo vip come: Tiziano Ferro e Selvaggia Lucarelli in netta crescita.