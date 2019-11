Belen Rodriguez risponde al gossip su di lei e Giulia de Lellis con una storia su Instagram? Cosa vuole dire?

Sembrerebbe proprio che le parole di Belen, in una delle sue ultime stories su Instagram servano per mettere fine al gossip che sta circolando in queste ultime settimane. Una sorta di guerra a distanza tra lei e Giulia de Lellis, mai smentita da nessuna delle due, che continua ad alimentare il gossip. Eppure, se i riferimenti di Giulia de Lellis nelle stories che hanno aperto le danze, non fossero stati per Belen, la Rodriguez, avrebbe potuto semplicemente ribadire che tutte quelle chiacchiere non la riguardavano e che la bella influencer non stava parlando di lei. E così anche Giulia, se ci avesse tenuto a non alimentare il gossip, finto o reale che fosse, avrebbe potuto dire che stava parlando di altre persone. E invece entrambe hanno taciuto.

Oggi Belen, probabilmente dopo la notizia del video che dimostrerebbe la sua vicinanza ad Andrea Damante in un paio di circostanze, vuole allontanarsi da tutto quello che sta succedendo, dicendo che tutti questo gossip non la riguardano. Ma quali e perchè? Questo non è dato saperlo.

Qui l’articolo che riguarda il famoso video

Possiamo però mostrarvi quello che ha scritto la Rodriguez sui social.

BELEN RODRIGUEZ SMENTISCE LE ULTIME NEWS DI GOSSIP CON UNA STORIA

Ecco le parole di Belen sui social:

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade, mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto. Belen“

Il problema è che con questa storia Belen non chiarisce molto. Si riferisce al presunto flirt con Andrea Damante o più in generale si riferisce alla presunta guerra a distanza con Giulia de Lellis? Visto che il gossip si è alimentato ancora di più, forse non sarebbe il caso di essere chiari per evitare appunto, altri fraintendimenti?