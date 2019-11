Belen e Andrea Damante spunta il video della serata insieme (Foto)

La bomba lanciata da Giulia De Lellis pur senza far nomi continua a vedere protagonisti del presunto flirt Belen Rodriguez e Andrea Damante (foto). Se è ormai ben chiaro che l’ex tronista ha tradito Giulia non sono noti i nomi delle donne che l’avrebbero fatta soffrire. Dopo la rivista Chi adesso anche Spy aggiunge altro. Il settimanale di Alfonso Signorini ha parlato del presunto flirt, l’altra rivista ha aggiunto che il rapporto clandestino si sarebbe consumato nel 2018, il primo g­­iorno di giugno in occasione di un concerto di Fedez e J-Ax. Il video che poi è saltato fuori non è riferito a quella serata. Sono infatti immagini che riprendono i due mentre cantano e si divertono al karaoke, non sembrano per niente complici ma semplicemente intonati. C’è un po’ di confusione anche in chi dice che Andrea Damante e Belen si sarebbero conosciuti proprio durante quella serata di canzoni. Sono solo notizie di gossip e nemmeno ufficiali, tutti indizi, ipotesi ma come sempre la verità è di chi la conosce davvero. In tutto questo sembra che i rapporti tra Belen e Giulia De Lellis siano sempre più tesi.

TRA LE DONNE CON CUI ANDREA DAMANTE HA TRADITO GIULIA DE LELLIS C’E’ DAVVERO BELEN?

Sembra davvero strano ma c’è da dire ancora una volta che se fosse davvero accaduto qualcosa in quel periodo la Rodriguez era libera. A subire le presunte corna sarebbe quindi stata solo l’ex gieffina. Fin troppo facile adesso pensare che la De Lellis si sia poi fidanzata con Andrea Iannone in segno di rivincita, anche perché in realtà si dice che sia stata la showgirl argentina a lasciare il motociclista per amore di Stefano De Martino.

Siamo certi che questo pettegolezzo non finirà qui e che prima o poi salteranno fuori le verità di tutti. Intanto, il gossip tira fuori vecchi video, vecchie serate, magari davvero senza nessuna base concreta.