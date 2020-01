Brani Sanremo 2020, Giordana Angi canta Come mia madre: il testo

Dopo il grande successo nell’ultima edizione di Amici, Giordana Angi arriva sul palco di Sanremo 2020. E non sarà la sola ex allieva del talent di Maria de Filippi. Insieme a lei ci sarà ad esempio anche Alberto Urso, che proprio insieme a Giordana è arrivato nella finalissima del talent lo scorso anno, vincendolo. La cantante porterà un brano dal titolo Come mia madre, dedicato proprio alla sua mamma. Non è difficile, leggendo le parole della canzone, e il testo completo del brano, quanto forte sia il legame tra la cantante e sua madre. Chi ha seguito il percorso di Giordana Angi ad Amici sa bene quanto sia stata fondamentale per lei la figura materna in una adolescenza caratterizzata da continui traslochi, da cambi di casa. E con questa canzone Giordana vuole urlare a sua madre tutto il bene che le vuole e ringraziarla per tutto quello che ha fatto per lei.

Proprio un anno fa la madre di Giordana l’aveva raggiunta sul palco di Amici per una sorpresa speciale. Per la cantante quello sul palco di Sanremo è un ritorno, aveva infatti partecipato a Sanremo Giovani.

Ma vediamo il testo completo del brano Come mia madre che Giordana canterà a Sanremo 2020.

BRANI SANREMO 2020, IL TESTO DI COME MIA MADRE DI GIORDANA ANGI

COME MIA MADRE

di G. Angi – M. Finotti

Edizioni Avarello/Edizioni Curci – Roma – Milano

Dammi la borsa che è troppo pesante Non puoi fare sempre tutto da sola Che di persone ce ne sono tante Ma col tuo cuore c’è n’è una sola Hai custodito le mie insicurezze Saresti pronta per rifarlo ancora Che di stazioni ce ne sono tante Ma poi torniamo sempre ad una sola Ti scriverò un messaggio Appena uscita dalla stazione Ci vediamo poi per pranzo Non vedo l’ora di parlarti Per ritornare a respirare Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto Quanto ti voglio bene Tu che hai trovato sempre un posto Dove nascondere le mie paure È che l’orgoglio a volte è un mostro Che ci fa solo allontanare E se un giorno sarò una mamma Vorrei essere come mia madre Nel tuo sorriso mi sentivo apposto E non serviva più stare male Ma l’amore non è solo un posto, è il tuo modo di fare. Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto Quanto ti voglio bene Tu che hai trovato sempre un posto Dove nascondere le mie paure È che l’orgoglio a volte è un mostro Che ci fa solo allontanare E se un giorno sarò una mamma Vorrei essere come mia madre Sei tu il regalo dei miei compleanni La luce accesa quando torno tardi Il cuore più grande dove ripararmi Stringimi forte a te Stringimi forte a te Stringimi forte a te

Di certo non c’è messaggio più bello per una madre sentirsi dire dalla propria figlia che vorrebbe essere una mamma speciale proprio come lei lo è stata. E per finire la frase tanto cara a Giordana “stringimi forte” dopo il grandissimo successo del suo brano “Stringimi più forte”.