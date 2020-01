Brani Sanremo 2020, Achille Lauro torna con Me ne frego: il testo e il significato

Alla sua seconda volta sul palco dell’Ariston dopo il grande successo avuto lo scorso anno, Achille Lauro questa volta porta a Sanremo un brano molto particolare dal titolo Me ne frego. E anche quest’anno si parlerà molto della sua canzone, dopo il successo avuto con Rolls Royce ( successo si ma anche tantissime polemiche) questa volta il cantante nella sua Me ne frego parla d’amore. Spesso ascoltiamo di storie d’amore che vedono le donne vittime di amori malati. Achille Lauro questa volta vuole raccontare come anche una donna possa usare un uomo come un oggetto. Un uomo che con grande difficoltà prova a mettere un punto alla relazione tossica che però non riesce a chiudere.

Sarà una canzone di rottura? Intervistato da Tv, sorrisi e canzoni Achille Lauro spiega che sarà il pubblico a scegliere che senso dare a questo brano. Il testo è sicuramente molto forte e va letto con grande attenzione per scoprirne a pieno il significato. Chi si aspettava un legame con il titolo della canzone Me ne frego ( che si rifà a un motto del periodo fascista) e la storia del nostro paese si sbagliava. Qui si parla d’amore, malato, ma pur sempre amore, null’altro.

Vediamo quindi il testo del brano Me ne frego di Achille Lauro per Sanremo 2020.

ACHILLE LAURO CANTA ME NE FREGO: IL TESTO DELLA CANZONE A SANREMO 2020

ME NE FREGO

di L. De Marinis – D. Petrella – E. Manozzi – M. Ciceroni – L. De Marinis – D. Dezi – D. Mungai

Ed. De Marinis/Boss Doms Music/Brioche Ed. Mus./Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/YF1

Roma – Milano

Sì Noi sì Noi che qui Siamo soli qui Noi sì Soli qui Fai di me quel che vuoi sono qui Faccia d’angelo David di Michelangelo Occhi ghiacciolo Dannate cose che mi piacciono Ci son cascato di nuovo Ci son cascato di nuovo Pensi sia un gioco Vedermi prendere fuoco Ci son cascato di nuovo Tu sei mia Tu sei tu Tu sei più Già lo so Che poi lì Che non so più Poi chi trovo Chi trovo. Sono qui Fai di me quel che vuoi Fallo davvero Sono qui Fai di me quel che vuoi Non mi sfiora nemmeno Me ne frego Me ne frego Dimmi una bugia me la bevo Sì sono ubriaco ed annego O sì me ne frego davvero Sì me ne frego Prenditi gioco di me che ci credo St’amore è panna montata al veleno È instabile Fragile È una strega Solo favole Favole A far la scema È abile Agile Quel modo Insospettabile O mio Dio sì Lei Che dice a me Voglio te Ma vuole Quello che non sa di sé Dai Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te Si perché Per un capriccio Lo sai Che è cosi Non si può non si può Come no Non mi sfiora nemmeno Me ne frego Me ne frego Dimmi una bugia me la bevo Sì sono ubriaco ed annego O sì me ne frego davvero Sì me ne frego Prenditi gioco di me che ci credo St’amore è panna montata al veleno È una vipera in cerca Di un bacio Che poi Le darò Io sempre in cerca Di quello che ho perso Perdendo Le cose che ho Amore dimmi qualcosa Qualcosa di te Che non so Cosi mi prendo anche un piccolo pezzo Di te Anche se non si può Fai quel che vuoi Me ne frego Me ne frego Dimmi una bugia me la bevo Sì sono ubriaco ed annego O sì me ne frego davvero Sì me ne frego Prenditi gioco di me che ci credo St’amore è panna montata al veleno Ne voglio ancora

Il protagonista di questa storia d’amore sa bene che la sua donna lo usa, che gli racconta tante bugie ma ha una sorta di dipendenza da lei. Non riesce a farne a meno; il paragone con la panna montata che è veleno ci spiega come i pochi attimi di dolcezza che si possono avere, sono seguiti da tutte le cose negative che un amore malato, come la panna che di certo non fa benissimo al nostro organismo, porta nella vita di un uomo, in questo caso.