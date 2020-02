Brani Sanremo 2020, Rancore canta Eden: ecco il testo

Tarek Lurcich, vero nome di Rancore, sbarca alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Eden. Per il noto rapper non è la prima volta sul palco del Teatro Ariston. Lo scorso anno, infatti, si è esibito per la primissima volta al Festival della canzone italiana nel brano Argentovivo insieme a Daniele Silvestri. Sanremo 2020 è stata quasi una sorpresa per Rancore che non si aspettava di partecipare per due anni di seguito all’importante gara musicale.

Andiamo allora a scoprire il testo completo di Eden, la canzone che Rancore presenterà per la prima volta in gara a Sanremo 2020.

EDEN

di T. Iurcich – D. Faini

Questo è un codice, codice Senti alla fine è solo un codice, codice Senti le rime è solo un codice, codice Su queste linee solo un codice L’11 settembre ti ho riconosciuto Tu quando dici, grande mela è un codice muto Tu vuoi nemici, sempre, se la strega è in Iraq Biancaneve è con i sette nani e dorme in Siria Passo ma non chiudo! Cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa ad Isaac Newton Rotolando sopra un iPad oro Per la nuova era Giù nel sottosuolo o dopo l’atmosfera Stacca, mordi, spacca, separa Amati, copriti, carica, spara Stacca, mordi, spacca, separa Amati Carica Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera alla base del melo Che vuole… Quante favole racconti che sappiamo già tutti Ogni mela che regali porta un’intuizione Nonostante questa mela è in mezzo ai falsi frutti è una finzione E ora il pianeta terra chiama destinazione Nuovo aggiornamento, nuova simulazione Nuovo aggiornamento, nuova simulazione Come l’Eden Come l’Eden Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ Come prima quando tutto era unito Mentre ora cammino in questo mondo proibito Come l’Eden Come l’Eden Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ Quando il cielo era infinito Quando c’era la festa e non serviva l’invito Dov’è lei? Ora, dov’è lei? Se ogni scelta crea ciò che siamo Che faremo della mela attaccata al ramo? Dimmi chi è la più bella allora dai, giù il nome Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi Quante mele d’oro nei giardini di Giunone Le parole in bocca come mele dei mafiosi E per mia nonna ti giuro Che ha conosciuto il digiuno È il rimedio più sicuro E toglierà il dottore in futuro Il calcolatore si è evoluto Il muro è caduto Un inventore muore nella mela che morde c’era il cianuro Questo è un codice, codice Senti alla fine è solo un codice, codice Senti le rime E dopo Stacca, mordi, spacca, separa Amati, copriti, carica Ancora L’uomo è dipinto nella tela Ma non vedi il suo volto è coperto da una mela Si, solo di favole ora mi meraviglio Vola La freccia vola Ma la mela è la stessa Che resta in equilibrio In testa ad ogni figlio Come l’Eden Come l’Eden Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ Come prima quando tutto era unito Mentre ora cammino in questo mondo proibito Come l’Eden Come l’Eden Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ Quando il cielo era infinito Quando c’era la festa e non serviva l’invito E se potessi parlare con lei da solo cosa le direi Di dimenticare quel frastuono Tra gli errori suoi E gli errori miei E guardare avanti senza l’ansia di una gara Camminare insieme sotto questa luce chiara Mentre gridano Guarda, stacca, mordi, spacca, separa Amati, copriti, carica, spara Amati, copriti, carica ‘Ta ta ta’ Come prima quando tutto era unito Mentre ora cammino in questo mondo proibito Come l’Eden Come l’Eden Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ Quando il cielo era infinito Quando c’era la festa e non serviva l’invito Dov’è lei? Ora, dov’è lei? Se ogni scelta crea ciò che siamo Che faremo della mela attaccata al ramo? Se tu fossi qui Cosa ti direi C’è una regola Sola Nel regno umano Non guardare mai giù se precipitiamo Se precipitiamo

Questo il testo di Eden di Rancore, quindi. Il rapper ha spiegato che questo brano è nato da un sogno che raffigurava la storia dell’umanità, del paradiso terrestre. E come si può capire dalle parole scritte nella canzone di Rancore, il tema principale di Eden è quello della scelta. L’artista romano, in una recente intervista, proprio a proposito di Sanremo 2020, ha pure rivelato qualche curiosità in più su di lui oltre che sul suo pezzo in gara. Rancore si definisce un vero esperto in termini di sentimenti ed Eden, nel frattempo, è una vera barca che viaggia e va in attesa di un nuovo album che la possa contenere, probabilmente.

E nell’attesa di poter vedere e ascoltare la performance di Rancore al Festival di Sanremo 2020, i fan si chiedono se il rapper sceglierà di indossare il suo immancabile cappellino anche sul palco del Teatro Ariston. Il look del cantante non è stato ancora svelato ma lui stesso ha dichiarato che per lui il berretto è un accessorio davvero molto importante che lo isola e aiuta a creare un vuoto intorno. Magari lo aiuterà a non sentire così tanto anche l’ansia di esibirsi ancora una volta su un palco così prestigioso.