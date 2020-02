Sanremo 2020 prima serata: la scaletta con i 12 BIG in gara, i 4 giovani e gli ospiti

Tutto pronto per il Festival di Sanremo, ormai la partenza è alle porte. La prima serata il 4 febbraio 2020 con fischio di inizio alle 20,35 subito dopo il telegiornale! E oggi durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, sono state date delle anticipazioni relative a quello che succederà nella prima serata di Sanremo 2020 ma non solo! Come sempre grande attesa per la scaletta della prima puntata: il 4 febbraio 2020 come detto in diverse occasioni, ci sarà spazio per 12 delle esibizioni dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston. Durante la prima serata dedicata al Festival, la scaletta prevede anche le esibizioni di 4 giovani proposte.

Nella seconda serata poi ascolteremo i 12 brani restanti e ci saranno le esibizioni dei 4 giovani ancora in gara.

Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni relative proprio alla prima puntata del Festival.

SANREMO 2020 PRIMA SERATA 4 FEBBRAIO 2020: ECCO I DODICI BIG IN GARA

Iniziamo con i nomi dei BIG in gara nella prima serata del Festival. Saliranno sul palco dodici artisti che partecipano alla 70esima edizione di Sanremo e i nomi sono stati fatti proprio nella conferenza stampa di oggi.

Per il momento i nomi dei BIG in gara nella prima puntata sono in ordine alfabetico, la scaletta sarà annunciata probabilmente domani.

SANREMO 2020 LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA 4 FEBBRAIO 2020

La scaletta con l’ordine di uscita dei 12 big in gara sarà annunciata nel corso della prima giornata del Festival, il 4 febbraio

SANREMO 2020 4 NUOVE PROPOSTE IN GARA ECCO CHI SONO

Ed ecco i giovani che si esibiranno nel corso della prima puntata di Sanremo 2020

SANREMO 2020 GLI OSPITI DEL MARTEDI’ SERA

La prima serata, quella di martedì 4 febbraio, vedrà salire sul palco dell’Ariston come ospiti: Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film Gli anni più belli di Muccino e dunque Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Emma Marrone (che festeggia i dieci anni di carriera e che stando alle ultime notizie, dovrebbe anche esibirsi).

Ad affiancare Amadeus al suo debutto al Festival di Sanremo ci saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Nella prima puntata sul palco di Sanremo 2020 anche Al Bano e Romina Power che si esibiranno con un brano inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio.