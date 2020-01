Brani Sanremo 2020, Alberto Urso canta Il sole ad est: il testo

Sale la febbre in vista di Sanremo 2020 e da poche ore sono stati pubblicati sulla rivista Tv, sorrisi e canzoni, e poi anche sul web, i testi delle canzoni che ascolteremo al Festival. Come saprete 24 artisti in gara per 24 brani che saranno seguiti dal 4 febbraio. Tra i protagonisti di Sanremo 2020 anche Alberto Urso, amatissimo vincitore dell’edizione di Amici 18 . Dopo il grande successo avuto nel talent di Canale 5, il tenore siciliano ha continuato a conquistare il pubblico incassando un successo dietro l’altro e vendendo moltissime copie dei suoi dischi. Sale sul palco dell’Ariston con una canzone che appartiene al suo repertorio e che potrebbe conquistare tutte le persone che fanno il tifo per lui e non solo! Il titolo del brano è Il sole ad est. Non ci resta che leggere il testo completo della canzone per provare a dare un giudizio.

BRANI SANREMO 2020, ALBERTO URSO CANTA IL SOLE AD EST: ECCO IL TESTO

IL SOLE AD EST

di P. Romitelli – G. Pulli

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Giamaica/Impatto – Milano – Bologna

Le onde che portano navi per mare E lontano lo sguardo di un faro Tra noi e il divenire È un lento fuggire Le luci di casa mi sembrano stelle Su terre che han voci materne Nel mio scomparire Se ne vanno a dormire Per te Ho nel cuore il sole ad est E nel mondo ovunque vada Mi ricorderà la strada Che porta fino a te Sei come il sole ad est Io lo so comunque vada In questa vita complicata Ritornerò da te Sarò navigante tra nuvole e vento Vedrò all’orizzonte i confini del mondo In cui tu sei il mio tempo Guardi nel blu mentre vola un pensiero Per te Ho nel cuore il sole ad est E nel mondo ovunque vada Mi ricorderà la strada Che porta fino a te Sei come il sole ad est Io lo so comunque vada In questa vita complicata Ritornerò da te Io ritornerò da te Per te Ho nel cuore il sole ad est E nel mondo ovunque vada Mi ricorderà la strada Che porta fino a te Sei come il sole ad est Io lo so comunque vada In questa vita complicata Ritornerò da te Io ritornerò da te

Il testo di questo brano sembra essere dedicato a una persona speciale. Potrebbe essere la donna che si ama, potrebbe essere una madre, potrebbe essere un padre o un amico, una persona importante. Un brano che si presta quindi a diverse interpretazioni ma che parla di un sentimento forte e di un legame. Forse Alberto cantando Il sole ad est ripenserà alla sua nonna, fondamentale per lui in tutto il percorso per arrivare fino a qui! Capiremo dalle sue interviste le emozioni e le sensazioni legate a questo brano.