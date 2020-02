Brani Sanremo 2020, Raphael Gualazzi canta Carioca: il testo e il significato

Raphael Gualazzi è pronto a salire ancora una volta sul palco dell’Ariston e, questa volta, per Sanremo 2020, lo farà con il brano Carioca. Non è la prima volta che Gualazzi gareggia al Festival della Canzone italiana ma quest’anno sembra proprio che il suo obiettivo principale sia quello di far divertire tutti i presenti al Teatro di Sanremo e i telespettatori da casa. E dalle premesse sembra proprio che Raphael Gualazzi riuscirà a colpire il pubblico del Festival di Sanremo con il suo ritmo molto particolare del suo nuovo brano in gara tra i Big.

Andiamo a questo punto a conoscere il testo di Carioca, la canzone che Raphael Gualazzi canterà sul prestigioso palco di Sanremo 2020.

Il brano dell’artista, già come fa intuire il titolo, ha delle sonorità di ispirazione cubana, uno stile che colorerà il Teatro Ariston con musica e parole.

Brani Sanremo 2020, Raphael Gualazzi canta Carioca: ecco il testo del brano

CARIOCA

di R. Gualazzi – D. Petrella – R. Gualazzi – D. Pavanello

Ed. Sugarmusic/Universal Music Publishing Ricordi/

Metatron Publishing – Milano – Torino

L’ultimo bacio è un apostrofo Che mi hai lasciato Non ci sei più e sono in un angolo Tirando il fiato Io che con te ho sorriso e pianto Fino a non vedere La nostra storia è stata un salto E io non so cadere Vedo Nel buio Luci Di un locale a due passi da me Nel fumo Una voce Mi sospira dai balla con me Occhi scuri E pelle carioca Carioca Ma chi l’avrebbe detto Sento solo la musica Forse sei il diavolo Ma sembri magica Quanto tempo ho perso La vita quasi mi supera Resto qui adesso Che si spegne la città Bastava un sogno carioca Puoi cancellare ogni momento In una volta sola Meglio spazzati via dal vento Che ogni tua parola Ora Vedo Nel buio Il tuo viso a due passi da me Non hai Scuse Per tenermi lontano da te Occhi scuri E pelle carioca Carioca Che io sia maledetto Dai non fare la stupida Fammi un sorriso Che la noche se ne va Ma chi l’avrebbe detto Sento solo la musica Forse sei il diavolo Ma sembri magica Quanto tempo ho perso La vita quasi mi supera Resto qui adesso Che si spegne la città Bastava un sogno carioca Non me ne importa di quel che pensi Non me ne importa di quel che senti Non mi ricordo neanche chi sei tu Voglio sorridere dei miei sbagli Voglio rivivere sogni immensi Voglio una vita che non finisce più Ma chi l’avrebbe detto (Non me ne importa di quel che pensi) Sento solo la musica (Non me ne importa di quel che senti) Carioca (Non mi ricordo neanche chi sei tu) Carioca Ma chi l’avrebbe detto (Voglio sorridere dei miei sbagli) Sento solo la musica (Voglio rivivere sogni immensi) Carioca (Voglio una vita che non finisce più) Carioca Carioca

E sì, il brano che Raphael Gualazzi porterà a Sanremo 2020 vedrà protagoniste delle sonorità diverse da quelle a cui l’artista ci aveva abituato anche durante le sue altre partecipazioni al Festival. Siamo pronti ad ascoltare Carioca e la sua gioia.