Brani Sanremo 2020, Irene Grandi canta Finalmente Io: il testo

Mancano ormai solo pochissime ore al debutto della 7oesima edizione del Festival! E si parte alla grande con 12 Big in gara nella prima puntata del Festival di Sanremo 2020. Tra i cantanti che stasera daranno al via alla settantesima edizione ci sarà anche Irene Grandi che canta il brano dal titolo Finalmente io. Una canzone molto attesa anche perchè è stata scritta per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

C’è molta curiosità intorno a questo brano anche se, i giornalisti che hanno già avuto modo di poter ascoltare le canzoni, non ipotizzano che possa avere le carte in regola per la vittoria.

Intervistata dai colleghi di RollingStone, Irene Grandi aveva spiegato:

Vado a Sanremo per spaccare, senz’altro. Finalmente io è un regalo che arriva al termine dei festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera. Mi sono regalata un disco come indipendente, ho una bella squadra che lavora nella mia stessa direzione. E torno al festival con qualcosa di bello da raccontare. Nel 2015 avevo l’intimista Un vento senza nome, mentre il brano di quest’anno rappresenta la parte grintosa e sbarazzina – quella che la gente conosce maggiormente – ma più consapevole.

BRANI SANREMO 2020, IRENE GRANDI CANTA FINALMENTE IO: ECCO IL TESTO

FINALMENTE IO

di V. Rossi – R. Casini – A. Righi –

V. Rossi – G. Curreri – R. Casini – A. Righi

Ed. Star/Giamaica – Milano – Bologna

Ecco il testo del brano di Irene Grandi

Perdo le chiavi di casa E perdo quasi ogni partita Gli amori miei buttati alla rinfusa Non mi ricordo mai dove li metto Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto Disordinata come una risata E anche più viva della vita Innamorata della libertà Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata E ancora così Perdonami adesso oppure è lo stesso Io son fatta così Ma quando canto… sto da Dio Lo sai che quando canto… finalmente io! Mi sento d’incanto… e il mondo è mio E se ti manco… Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio E finalmente io! Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa Anche se non mi va Innamorata della libertà Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità Se sono nervosa se sono confusa Se non ti ho mai detto di sì Se vuoi fare sesso Facciamolo adesso Qui Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata E ancora così Facciamolo adesso… oppure è lo stesso Io sono fatta così Ma quando canto… sto da Dio Lo sai che quando canto… finalmente io! Mi sento uno schianto… e il mondo è mio E se ti manco… Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio Ma quando canto… sto da Dio Lo sai che quando canto… finalmente io! Mi sento d’incanto… e il mondo è mio E se ti manco… Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio E finalmente io!

La canzone sembra parlare proprio di lei, e magari chi l’ha scritta ha pensato proprio di fare un gradito regalo alla Grandi, un po’ disordinata, un po’ arrabbiata ma sicuramente al suo posto e giusta quando è sul palco. Perchè i fondo la cosa che le viene meglio è cantare.