Brani Sanremo 2020, Anastasio canta Rosso di Rabbia: testo e significato

Anastasio è già stato sul palco di Sanremo e ha lasciato il segno con il suo rap da ospite. Ma questa volta vuole scrivere una nuova pagina della sua carriera presentandosi con il brano Rosso di Rabbia a Sanremo 2020. “Dal titolo si capisce tutto” ha detto l’ex vincitore di X-Factor presentando la sua canzone nella serata della Lotteria Italia con Amadeus. Ma di che cosa parla il brano e qual è il significato della canzone che Anastasio ha scritto per il Festival di Sanremo? Intervistato da Tv, sorrisi e canzoni il giovane rapper ha spiegato che il significato della canzone si capirà meglio il 7 febbraio quando uscirà il suo album completo. Ci sono infatti tre testi che spiegano la storia del “sabotatore” per cui sarà fondamentale mettere insieme tre capitoli della storia.

Anatasio spiega che nella sua canzone Rosso di Rabbia emerge una rabbia sprecata, infantile, scenica. Una rabbia che non è insomma una sorta di male assoluto ma un motore che può generare azioni e reazioni. Il brano può essere comunque letto anche da solo, senza essere accostato alle altre canzoni presenti nel disco.

Vediamo quindi il testo di Rosso di Rabbia per provare a capire il significato di questa canzone che Anastasio porta a Sanremo 2020.

ROSSO DI RABBIA

di M. Anastasio – Stabber – M. A. Azara – L. Serventi

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Sugarmusic/Me Next/Brioche Ed. Mus. – Milano – Olbia – Milano

E voi volete sapere dei miei fantasmi C’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmi Le parole sono le mie sole armi E fino al sole voglio sollevarmi Ma non so levarmi sta melma di dosso Io vorrei farlo e non posso Non è roba da poco Strillare mentre questi mi fanno le foto Come ti senti? Disinnescato Come ti senti? Disinnescato Ma dimmi come posso io Che sono una bomba a orologeria Sentire fermarsi quel ticchettio Se muore la minaccia, muore pure la magia E non conviene mica Chi vuole che mi fermi, Dio lo maledica Aspetto sto momento da un’intera vita Sono nato per esplodere Comincia a correre Se non sento la paura, cosa vuoi che dica? Non volevo sprecarla così La mia rabbia Non volevo sprecarla così (no) Non volevo sprecarla così La mia rabbia Non volevo sprecarla così Panico panico Sto dando di matto Qualcuno mi fermi Fate presto Per favore Per pietà Panico panico Sto dando di matto Qualcuno mi fermi Fate presto Per favore Per pietà Non l’avresti detto tu Che questo attentato sarebbe fallito Soffocato dagli scrosci degli applausi Prigioniero tra le fauci delle foto e dei video Ma ciò che mi rattrista è il terrorista Esposto al pubblico ludibrio La sua bomba era una farsa dal principio Amico, non ti invidio Dispiace, ma è la prassi Il sabotatore sai che deve sabotarsi E allora, allora giù le mani La condanna è la mia Nessuno di voi umani può portarmela via Voi scrocconi di emozioni Sempre in cerca di attenzioni Prosciugate le canzoni della loro magia Perfetto, sono un rivoluzionario provetto, corretto Ma se davvero hai capito cos’ho detto Allora hai visto un paralitico che si alza dal letto Non volevo sprecarla così La mia rabbia Non volevo sprecarla così (no) Non volevo sprecarla così La mia rabbia Non volevo sprecarla così Panico panico Sto dando di matto Qualcuno mi fermi Fate presto Per favore Per pietà Panico panico Sto dando di matto Qualcuno mi fermi Fate presto Per favore Per pietà Panico panico Sto dando di matto Qualcuno mi fermi Fate presto Per favore Per pietà Panico panico Sto dando di matto Qualcuno mi fermi Fate presto Per favore Per pietà

Ci sono due idee che si contrappongono: da un lato la storia di un sabotatore che vuole far esplodere qualcosa. Dall’altro la figura di chi sa di esser stato disinnescato già in principio, che sa che la rabbia non lo porterà a nulla perchè non potrà fare quello che vuole.

Anastasio potrebbe anche voler riflettere sul fatto che molto spesso neppure chi fa arte può esprimersi liberamente?