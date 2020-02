Brani Sanremo 2020, Riki canta Lo sappiamo entrambi: il testo e il significato

Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, è prontissimo a esibirsi per la prima volta al Festival di Sanremo. Il cantante lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi concorre nella gara dei Big con il brano Lo sappiamo entrambi. La partecipazione di Riki a Sanremo 2020, tra l’altro, ha alzato delle polemiche non indifferenti. Per il giovane, infatti, così come è stato fatto notare da un servizio di Striscia la Notizia, rischiava la squalifica dal Festival per aver reso pubblica una parte cantata della cover di L’edera, brano di Nilla Pizzi con cui si esibirà proprio nella serata dedicata alle cover.

Nonostante i tanti dubbi e le polemiche che hanno visto protagonista Marcuzzo in questi giorni, la partecipazione alla gara di Sanremo 2020 per Riki è stata comunque confermata.

Andiamo quindi a vedere il testo completo e il significato di Lo sappiamo entrambi, il brano che Riki canterà sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus.

Brani Sanremo 2020, Riki canta Lo sappiamo entrambi: ecco il testo completo del brano

LO SAPPIAMO ENTRAMBI

di R. Marcuzzo – R. Scirè – R. Marcuzzo

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/Mamely Edizioni Musicali/Ghest – Milano

Le luci si spengono Mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte E ascolta fissandoci Tra storie che scorrono Le osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo noi Restiamo distanti restandoci accanto Non lo noti anche tu? Nei nostri sguardi che si sfiorano per strada e per sbaglio A mezz’aria e senza alzarsi di più Però qualcosa non torna Tralasciando i ricordi che ho di te Ti scrivo e dopo cancello Non ti scrivo che tanto è inutile Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu Ti addormenti guardando la tivù Chissenefrega di noi se non so Quello che vuoi se non parli Se ci diciamo di sì ma fingiamo E lo sappiamo entrambi Parole che inciampano Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso E poi sul telefono Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato Ti diverti e ti annoi Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato Non rispondi se ti chiedo di noi Però qualcosa non torna Tralasciando i ricordi che ho di te Ti scrivo e dopo cancello Non ti scrivo che tanto è inutile Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu Ti addormenti guardando la tivù Chissenefrega di noi se non so Quello che vuoi se non parli Ci riproviamo ma la voce singhiozza Urlami in faccia rinfaccia e vai Silenzio in mezzo e dopo un po’ Il frastuono e poi il silenzio ancora Però qualcosa non torna Tralasciando i ricordi che hai di me Mi scrivi e dopo cancelli Non mi scrivi che tanto è inutile Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu Ti addormenti guardando la tivù Chissenefrega di noi se non so Quello che vuoi se non parli Se ci diciamo di sì ma fingiamo E lo sappiamo entrambi

Questo il testo che Riki porterà in gara al Festival di Sanremo 2020, quindi. Un testo che Marcuzzo ha curato nel minimo dettaglio e dove ha giocato anche con le parole, sua caratteristica ormai. Lo sappiamo entrambi è una canzone, come Riki stesso ha dichiarato, che descrive lo stato d’animo che si viene a creare quando un rapporto di amore o di amicizia sta per finire. Nonostante l’umore e la crisi, nessuno dei diretti interessati vuole ammettere la fine di quel rapporto.

Per Riki questa sarà la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ed è intenzionato a stupire davvero tutti. Per il giovane artista, Sanremo è molto importante e per lui sarà davvero un onore esibirsi sullo stesso palco di due dei suoi miti: Michele Zarrillo e Piero Pelù. Il cantante, molto noto persino in Sud America, ci tiene molto anche allo stile oltre che, ovviamente alla musica. E in quanto a look, Riki cercherà di portare sul prestigioso palco eleganza ma anche tanta contemporaneità. Le sue fan, sparse in giro per il mondo, già non vedono l’ora di vedere come si presenterà il loro beniamino a Sanremo 2020. E soprattutto cresce la curiosità anche sul suo brano e la sua performance!