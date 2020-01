Sanremo 2020, rischio squalifica per Riki: la sua cover diffusa in rete

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo ma prima ancora della partenza sono partite già le prime polemiche. Poche ore fa, in un servizio di Striscia la Notizia, è stata aperta l’ipotesi di una possibile squalifica per Riki, uno dei Big in gara a Sanremo 2020. Pinuccio, da Bari, ha spiegato che il cantante, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare. Che cosa? Riki avrebbe fatto uno spoiler sulla cover che canterà sul prestigioso palco dell’Ariston nella serata di giovedì, L’edera di Nilla Pizzi. Il giovane artista ha pubblicato delle Ig stories con delle anticipazioni al riguardo.

Riki rischia la squalifica al Festival di Sanremo 2020: lo spoiler sui social

Ma quali sarebbero le stories incriminate sul social network? Riki ha pubblicato un video riguardante una chat con una misteriosa ragazza. Alla ragazza in questione, il cantante ha mandato un audio di L’edera interpretata da lui facendo ascoltare parte del brano ai suoi tantissimi followers che lo seguono su Instagram. E’ così che l’invitato di Striscia la Notizia ha deciso di chiamare Massimiliano Longo, il direttore di All Music Italia, che ha affermato che molti lettori hanno segnalato la storia di Riki. Longo ha raccontato a Pinuccio di aver letto il regolamento di Sanremo 2020 dove è scritto che è vietato diffondere le canzoni partecipanti al Festival, anche una sola parte, su qualsiasi piattaforma elettronica.

Sanremo 2020, Riki sarà davvero squalificato dal Festival dopo la storia su Instagram?

Pare proprio, dunque, che Riki abbia infranto il regolamento del settantesimo Festival della canzone italiana. Sul web è già esplosa la polemica e i giovanissimi fan del cantante lanciato dal talent show di Maria De Filippi si stanno scatenando sui social network. Quello che a tutti interessa sapere adesso è se Riki verrà davvero squalificato dalla gara. Non ci resta che attendere le prossime ore per capire come si evolverà la situazione e se Riki parteciperà o meno a Sanremo 2020.

Voi che cosa ne pensate?