Sanremo 2020 nuove proposte, il vincitore è Leo Gassmann, Tecla battuta

Questa sera, venerdì 7 febbraio 2020, durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 verrà decretato il vincitore delle nuove proposte. Ed è proprio con la gara dei giovani che inizia questo nuovo ed intenso appuntamento con il Festival della canzone italiana. Le quattro nuove proposte che concorrono ancora per la vittoria sono: Leo Gassmann, Tecla, Fasma e Marco Sentieri. I primi a sfidarsi per la semifinale di Sanremo giovani sono Tecla e Marco Sentieri. L’esito della votazione tra i due artisti arriva subito dopo le due impeccabili performance sul palco dell’Ariston. E ad andare direttamente in finale tra Tecla e Marco Sentieri è Tecla con il brano ‘8 marzo‘.

Sanremo 2020, gara finale delle nuove proposte: ecco chi ha vinto la categoria

E’ poi subito il momento della seconda semifinale della gara delle nuove proposte. A sfidarsi a questo punto sono Leo Gassmann e Fasma. Anche in questo caso, il vincitore della sfida viene comunicato subito ai due giovani artisti. Ad andare direttamente in finale contro Tecla è dunque Leo Gassmann con il suo brano “Vai bene così”.

E’ allora il momento per Tecla e Leo Gassmann di esibirsi per cercare di vincere la categoria della nuove proposte di questo Sanremo 2020. Questa è l’ultima chance per conquistare la vittoria sul prestigioso palco del Festival di Sanremo ma senz’altro c’è un mondo davanti per questi talenti così giovani e bravi. Il verdetto questa volta si fa attendere un po’ di più rispetto alla semifinale. L’ansia c’è e la curiosità, anche sui social network, non manca di sicuro. Chi vince la categoria delle nuove proposte di Sanremo 2020 tra Tecla e Leo Gassmann?

Sanremo 2020, Leo Gassmann vince la categoria delle nuove proposte!

Su Instagram, prima dell’esibizione di Leo Gassmann, è intanto successa una cosa singolare che sta facendo discutere il popolo del web. Un errore da parte del social team del profilo di Sanremo ha scatenato il popolo del web. L’account Instagram aveva infatti pubblicato la foto di Tecla con scritto sopra che Tecla è la vincitrice di Sanremo Giovani. “Abbiamo già le card pronte con tutti i possibili vincitori. Abbiamo pubblicato per errore sia quella di Tecla che di Marco Sentieri, in luogo di quelle per ricordare il codice televoto. Siamo umani” si è prontamente scusato il team social di Sanremo.

In attesa del risultato ufficiale, Amadeus e Fiorello intrattengo il pubblico e i telespettatori sul palco del Teatro Ariston. Ma è finalmente il momento di scoprire il vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2020. A vincere la categoria delle nuove proposte tra Tecla e Leo Gassmann è proprio Leo Gassmann! Tecla vince il premio della sala stampa!