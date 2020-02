Sanremo 2020 il vincitore: la classifica e il podio di UNF

Mancano ormai pochissime ore alla finale del Festival di Sanremo e anche alla proclamazione del vincitore di questa edizione 70. Ed è arrivato il momento di sbilanciarci. Come saprete abbiamo seguito questa edizione del Festival dal primo minuto, anzi anche da prima che iniziasse! E come tutti, anche noi abbiamo i nostri favoriti, abbiamo una idea di chi potrebbe vincere il Festival ma soprattutto di chi lo dovrebbe vincere a nostro modesto avviso.

Qualche riflessione prima di dare i voti e i nomi di quello che è il podio per Ultime Notizie Flash. Ci sarebbe tanto piaciuto che nel Festival delle donne, le ragazze in gara avessero avuto più spazio e ci dispiace molto che non si è parlato molto del testo del brano di Levante, TikiBomBom in particolare vista anche la ricorrenza della giornata mondiale contro il bullismo. Si è detto molto che in questa edizione non ci fossero dei brani attinenti alla linea che era stata in qualche modo data, e quindi alle battaglie contro la violenza sulle donne. Tecla aveva un brano, 8 marzo, di certo significativo che, oltre a quello di Levante, poteva sicuramente trovare maggiore spazio in discussioni su queste tematiche. Ecco noi a Tecla e a Levante avremmo dato un premio, sicuramente per i testi. In particolare alla cantautrice siciliana, di cui troppo troppo poco si è parlato in queste ore anzi, in questi giorni, anche forse per colpa nostra.

Seconda riflessione riguarda la perplessità sui gusti della giuria demoscopica. Stentiamo davvero a credere che i giovanissimi abbiano bocciato i brani dei rapper. E va bene Junior Cally che paga per le polemiche ( era stra favorito prima del caos contro i suoi vecchi brani) ma vedere anche Rancore e Anastasio negli ultimi posti della classifica è inspiegabile. Vale lo stesso discorso per Achille Lauro che è nelle prime posizioni delle varie classifiche digitali ma bocciato dalla demoscopica. Insomma c’è qualcosa che non quadra…

Detto questo, per i bookmakers non ci sono dubbi: il vincitore di questa edizione sarà Francesco Gabbani che, se dovesse davvero trionfare incasserebbe uno straordinario record personale. Il triplete: terza partecipazione e terza vittoria. Ce la farà?

SANREMO 2020 IL VINCITORE: ECCO IL PODIO DI ULTIME NOTIZIE FLASH

Se dovessimo dare un nome per il vincitore ideale di questa edizione di Sanremo, vi diremmo che senza ombra di dubbio, la vittoria la merita Diodato. Il suo brano Fai Rumore è perfetto. Moderno, intenso, delicato, orecchiabile, significativo. Ha tutto quello che dovrebbe avere un testo per vincere Sanremo e noi, ve lo confessiamo, facciamo il tifo per lui.

Vorremmo davvero tanto che in questa edizione sul podio ci fosse una donna, ma sembra complicato alla luce di quello che è successo nelle ultime ore. Se dovessimo quindi optare per una signora punteremmo tutto su Elodie che ha uno dei migliori brani di questa edizione e con Andromeda ha davvero dato il massimo sul palco.

L’ipotesi donna però si fa sempre meno possibile per cui sfoderiamo altri due nomi. Viste le quotazioni, Francesco Gabbani lo posizioniamo realmente sul podio perchè il suo brano, Viceversa, è davvero molto molto interessante e bello. Il colpo di scena invece arriverebbe se sul podio ci fossero grazie anche al televoto ( la stampa è già dalla loro parte) i Pinguini Tattici Nucleari.