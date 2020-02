Brani Sanremo 2020, Levante canta TikiBomBom: testo e significato

L’abbiamo lasciata dietro al bancone di X-Factor, l’abbiamo ritrovata in giro per l’Italia con la sua musica e da domani sera la vedremo a Sanremo 2020. Levante è una delle protagoniste femminili dell’edizione 70 del Festival e arriva all’Ariston con il brano TikiBomBom una canzone che ha un testo molto significativo e importante. Sin dalle prime strofe si intuisce che Levante vuole parlare di qualcosa di molto forte e infatti la sua canzone è una canzone contro la discriminazione.

I diversi sono i protagonisti del brano di Levante. I diversi sono tanti e purtroppo ancora oggi, nel 2020, le differenze esistono. A scuola, in amore, in ufficio, per le strade, in televisione…E Tikibombom parla proprio dei diversi: di persone di differente nazionalità, di diverso orientamento sessuale, donne libere dai cliché di genere. I diversi sono anche tutti coloro che non necessariamente amano fare quello che potrebbe essere “normale” per chi e per cosa poi, non si sa!

Ecco la scaletta della prima serata

Levante si esibirà nella second serata.

BRANI SANREMO 2020, LEVANTE CANTA TIKIBOMBOM: ECCO IL TESTO COMPLETO

Non ci resta che leggere il testo completo della canzone di Levante

TIKIBOMBOM

di Levante

Ed. Metatron Publishing – Torino

Ciao tu, animale stanco Sei rimasto da solo Non segui il branco Balli il tango mentre tutto il mondo Muove il fianco sopra un tempo che fa Tikibombombom Hey tu, anima indifesa Conti tutte le volte in cui ti sei arresa Stesa al filo teso delle altre opinioni Ti agiti nel vento Di chi non ha emozioni Mai più, è meglio soli che accompagnati Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé. Laggiù, tra cani e porci, Figli di un Dio minore pronti a colpirci Per portarci giù con sé, giù con sé. Noi, siamo luci di un’altra città Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. Noi, siamo gli ultimi della fila Siamo terre mai viste prima, solo noi Ciao tu, freak della classe “Femminuccia” vestito con quegli strass Prova a fare il maschio Ti prego insisto Fatti il segno della croce e poi Rinuncia a Mefisto Hey tu, anima in rivolta Questa vita di te non si è mai accorta Colta di sorpresa, troppo colta Troppo assorta, quella gonna è corta Mai più, è meglio soli che accompagnati Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé. Noi, siamo luci di un’altra città Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. Noi, siamo gli ultimi della fila Siamo terre mai viste prima, solo noi Noi siamo angeli rotti a metà Siamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi. Noi, siamo luci di un’altra città Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. Noi, siamo gli ultimi della fila Siamo terre mai viste prima, solo noi Noi siamo l’ancora e non la vela Siamo l’amen di una preghiera, siamo noi. Ciao tu, animale stanco Sei rimasto da solo Non segui il branco Balli il tango mentre tutto il mondo Muove il fianco sopra un tempo che fa Tikibombombom

Levante con il suo brano vuole sottolineare anche un’altra cosa. Spesso i diversi si sentono dire “non sei solo”. In realtà non sempre è vero. Tante sono le frasi di circostanza, le cose dette senza così, senza neppure crederci. Il vero messaggio potrebbe essere: continua, credici, ce la farai anche se sei da solo.