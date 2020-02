Elodie in Radio parla della “lite” con Marco Masini: un grande maleducato

Si è parlato molto negli ultimi giorni di una lite che ci sarebbe stata a Sanremo tra Elodie e Marco Masini. La cosa era trapelata dopo la fine del Festival di Sanremo e i due protagonisti non ne avevano parlato e quindi, non essendoci cose certe sul litigio, non si poteva capire quello che era realmente successo. Ci ha pensato però oggi Elodie in Radio a commentare quanto accaduto spiegando come sono andate realmente le cose con il suo collega. La cantante ha esordito dicendo: “Voglio subito dire che Marco è un bravissimo uomo” ha spiegato Elodie che però non può nascondere che questa discussione, di cui tutti hanno parlato nelle ultime ore, ci sia stata.

ELODIE SPIEGA QUELLO CHE E’ SUCCESSO DAVVERO TRA LEI MARCO MASINI

“Mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che dicono che non mangio...” ha detto Elodie. “Se tu vedi una donna più formosa, la vedi con qualche chilo in più tu non è che le vai a dire, a però mangia di meno” ha detto la cantante spiegando che per lei questo è un periodo pieno e ha perso qualche chilo. Ma non tollera che le si dica “Eh però devi mangiare come se ci fosse un problema alimentare”. Elodie ha anche aggiunto che Marco Masini le aveva fatto notare in altre occasioni della sua magrezza. “Eh però mangiati la Nutella” le aveva detto in occasione del servizio fotografico per Tv, sorrisi e canzoni. “Io sono già complessata dalla cosa della mia magrezza” ha detto Elodie sottolineando che lui glielo ha ripetuto in diverse occasioni.

Elodie racconta che po la stessa frase gliel’ha detta anche prima delle esibizione a Sanremo e allora si è molto infastidita. “Sono ancora molto arrabbiata” ha detto la cantante nel programma di oggi a Rai Radio 2 spiegando che reputa Marco Masini molto maleducato.

