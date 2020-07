Gianluca Grignani lasciato dalla moglie, è finita mentre lui dedica a un’altra la sua canzone (Foto)

Sembra che per Gianluca Grignani e sua moglie Francesca Dall’Olio il matrimonio sia ormai finito (foto). E’ Dagospia a rivelare che dopo 17 anni insieme la coppia non sta più insieme. Grignani e Francesca si sarebbero lasciati già da qualche mese e sarebbe stata lei a mettere la parola fine al loro legame. Una storia d’amore da cui sono nati quattro gioielli, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona ma il cantante non ha mai negato che fosse difficile vivere con lui. Ha sempre detto che è grazie ai suoi figlie. a una moglie fantastica se si è salvato. Purtroppo alla fine l’amore non ha vinto ma resta un legame fortissimo. “Sei unica” e “Francy” sono le canzoni che Gianluca Grignani ha dedicato alla madre dei suoi figli ma il singolo appena uscito “Non dirò il tuo nome” sembra sia dedicato ad un’altra donna, che però non è la sua nuova compagna, è la sua ex a cui anni fa dedicò la bellissima canzone “La mia storia tra le dita”.

GIANLUCA GRIGNANI TRA L’ADDIO DI SUA MOGLIE FRANCESCA E IL NUOVO ALBUM

C’è un nuovo Grignani da scoprire attraverso le sue canzoni, la sua voce inconfondibile. Mentre sul suo profilo social c’è sempre e solo la sua nuova canzone, non c’è traccia del motivo della rottura tra Francesca e Gianluca.

In un’intervista l’artista ha raccontato che proprio il brano “Non dirò il tuo nome” è per la sua ex fidanzata, con cui ha mantenuto un bel rapporto, di affetto e di stima. Lei è sposata con un altro e ha la sua famiglia ma di certo le farà piacere questa dedica.

Il disco di Grignani invece dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. I suoi concerti invece sono tutti posticipati al 2021 quando l’emergenza coronavirus s spera non sarà più un problema,

