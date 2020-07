Patty Pravo a 72 anni al mare fa impazzire i fan con la foto da eterna ragazza

Patty Pravo va al mare lascia tutti a bocca aperta. Se la foto in topless di 5 anni fa aveva paralizzato i fan e non solo, questa estate 2020 la cantante riceve virtualmente il premo di Miss maglietta bagnata. Una foto che incanta, il fascino di un’artista di 72 anni, Patty Pravo resta sempre la ragazza del Piper. i maligni diranno che tutti i ritocchi l’hanno trasformata ma lei si piace così e con una maglietta bagnata addosso fa il pieno di like. Un tuffo in mare, il solito topless e la maglietta bianca bagnata che mostra tutta la sua bellezza. I fan impazziti l’hanno riempita di complimenti sottolineando come e quanto Patty Pravo riesca sempre a essere così sensuale. Per lei l’età è solo un numero, perché mai dovrebbe nascondersi se si piace e piace? Una vera motivatrice per tante donne, lei che da sempre è bionda e con gli occhi di ghiaccio, sempre uguale o quasi.

PATTY PRAVO AFFASCINA TUTTI SUL SUO PROFILO SOCIAL

In Versilia aveva stupito tutti sul terrazzo postando una foto in topless, 5 anni dopo resta ancora la musa ispiratrice di grandi artisti. Ironica e affascinante, certo non piace a tutti, non mancano per lei le critiche non apprezza il suo modo di fare, di mostrarsi.

Tantissimi gli artisti che da Miss maglietta bagnata l’hanno definita divina, meraviglia e così via tra un complimento e l’altro. Elisa, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Syria, la lista è lunga e lei non può che esserne entusiasta.

Impossibile dimenticare le sue canzoni di maggiore successo ma anche le più recenti. Da “Ragazzo Triste”, “La bambola”, “Pazza Idea”, “E dimmi che non vuoi morire”, “Non andare via”, “Tutt’al più”, “Il Paradiso”, “Pensiero stupendo”, “Una donna da sognare”, “Una mattina d’estate”. Per lei hanno scritto Vasco Rossi, Guccini, Paoli, De Gregori, Cocciante, Fossati, Dalla, Battisti e tanti altri.

