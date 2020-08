Adele somiglia alle Ferragni, bionda e con tutti i chili in meno è la quarta sorella (Foto)

Adele torna sui social e diventa bionda, molto più di prima e con il suo post rende omaggio a Beyoncé e in tanti notano la somiglianza con l’artista che lei adora e anche con Chiara Ferragni e le sue sorelle. La foto di Adele bionda lascia ancora una volta tutti senza parole, la trasformazione della cantante non è ancora terminata, adesso sì che è davvero irriconoscibile, più bella prima o adesso non importa, ciò che conta è che lei si senta benissimo nei suoi 44 chili in meno e inevitabilmente con una nuova immagine. Davvero somiglia a Beyoncé o alla Ferragni, c’è anche chi azzarda altri nomi accanto al suo, la verità è che Adele è un’altra donna oggi.

LA TRASFORMAZIONE DI ADELE DOPO LA DIETA NON E’ ANCORA TERMINATA

Appare raramente e se lo fa è per dire qualcosa che per lei è importante. 4 milioni di like per le sue parole alla cantante che definisce da sempre la Regina, ma sono like anche alla sua nuova bellezza. “Grazie Queen perché ci fai sentire sempre così amati attraversi la tua arte” ed è raro che una collega si rivolga a un’altra in questo modo. Adele conquista sempre tutti ma torniamo alla somiglianza tra lei e altre donne del mondo spettacolo o della moda.

Uno scatto diventato virale in breve tempo, quel tono di biondo e il look scelto dovrebbero ricordare la cantante che sta omaggiando ma Adele sembra davvero la quarta sorella Ferragni. Chissà che ne pensa Marina di Guardo.

Avremmo già dovuto avete tutti tra le mani il suo nuovo album ma poi l’emergenza sanitaria ha sconvolto tutti i suoi piani. I fan restano in attesa mentre tanti continuano a interessarsi alla dieta che ha seguito per dimagrire. Chissà quante adesso vorranno essere bionde esattamente come lei.