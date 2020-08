La Notte della Taranta 2020: tutti gli artisti sul palco a Melpignano

Nonostante il Coronavirus, La Notte della Taranta 2020 si farà! Non sarà esattamente la stessa magica serata degli altri anni direttamente da Melpignano, in provincia di Lecce. L’evento, infatti, sarà a porte chiuse a causa del Covid ma i tantissimi fan abituati ad accorrere in Salento per ascoltare e ballare la tradizione potranno comunque seguire il concerto in televisione. La Notte della Taranta 2020 si svolgerà il 22 Agosto, come sempre presso l’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano e andrà in onda, in differita, il 28 dello stesso mese a partire dalle ore 22:50 su Rai 2. A presentare il grande evento sarà l’attore Sergio Rubini che, tra l’altro, è pugliese.

Mahmood, Diodato e Gianna Nannini gli ospiti speciali de La Notte della Taranta 2020

Chi saranno gli ospiti speciali di questa 23esima edizione de La Notte della Taranta? Mahmood, Diodato e Gianna Nannini. “Mi sono sentito parte della tradizione pugliese, all’istante” ha dichiarato Mahmood a proposito di Sabry 2aleel il brano con cui si esibirà. Il salentino Diodato canterà invece Beddhra ci dormi, una canzone in dialetto leccese. Per Gianna Nannini, al contrario degli altri due artisti, non sarà la prima volta al concertone di Melpignano. La cantante tornerà sul palco de La Notte della Taranta dopo ben sedici anni dall’ultima partecipazione e si esibirà con Fimmene Fimmene. La Nannini cantò lo stesso identico brano anche tanti anni fa ma per la 23esima edizione la proporrà in una nuova versione.

La Notte della Taranta 2020: chi altro salirà sul palco di Melpignano?

Ovviamente, oltre ai tre ospiti speciali, ci saranno tantissimi altri artisti, soprattutto locali, ad esibirsi sul palco de La Notte della Taranta 2020. Il concertatore sarà Paolo Buonvino. Il maestro dirigerà l’Orchestra Popolare della Taranta formata da venti elementi e l’Orchestra Roma Sinfonietta, composta da trentuno musicisti.

Sarà insomma impossibile perdere l’appuntamento con La Notte della Taranta 2020, il 28 Agosto alle ore 22:50 su Rai 2. Seguirete l’evento?