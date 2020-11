Al commento di Laura Pausini su Maradona risponde anche Fiorella Mannoia

Genio e sregolatezza. Ma chi ha vissuto gli ultimi anni della vita di Diego Armando Maradona, chi delle sue prodezze ricorda ben poco, non possiamo non dirlo, conosce quello che l’uomo ha fatto. Ha visto i suoi eccessi, i problemi di dipendenza, e tutto quello che di negativo c’è stato. Facile intuire quindi il motivo per il quale l’importanza che viene data in tutto il mondo alla morte dell’ex calciatore, non trova approvazione da tutte le parti. E da qualche ora sui social impazza anche una polemica che vede Laura Pausini protagonista.

Il motivo? La Pausini è in tendenza da ore per via di un commento postato su Instagram che vi proponiamo. La cantante ha scritto in prima persona, dando una sua personale idea di quello che sta succedendo, e in ogni caso, non per questo deve essere condannata. Ha espresso una sua opinione che può destare approvazione o disappunto, ma null’altro perchè sempre di un suo pensiero espresso in maniera educata, si tratta.

Il commento di Laura arriva nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una giornata in cui i palinsesto di tutte le reti sono stati stravolti dalla notizia della morte di Maradona tanto da non dare spazio a quello che invece si sarebbe dovuto raccontare, in questo giorno così speciale.

Le parole di Laura Pausini dividono e non tutti sono d’accordo con lei. Ma ci sono anche molte persone, molte donne, che approvano il commento della cantante. Non a caso, da ore ormai, Laura Pausini è in tendenza su Twitter per questo motivo.

LA RISPOSTA DI FIORELLA MANNOIA SULLA POLEMICA

Le parole di Fiorella Mannoia nel corso della mattinata ricca di polemiche:

Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera.

Quello che possiamo far notare però è come, per l’ennesima volta, il giorno dopo una data così importante, Laura Pausini che ha espresso una sua opinione, sia stata travolta da insulti che offendono una donna ma in generale un essere umano.