La rappresentante di lista a Sanremo 2021 con Amare: conosciamo il duo

Dovremmo aspettare marzo per il Festival di Sanremo 2021. Andrà in onda dal 2 al 6 del mese ma tutti i big in gara sono già stati annunciati da Amadeus durante Sanremo Giovani. Tra i 26 cantanti in gara ci sono pure La rappresentante di lista con il brano Amare. Si tratta di un duo musicale che sicuramente non è tra i più noti della lunga lista del prossimo anno. Ne approfittiamo allora per conoscere meglio Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, conosciuti anche con il nome di LRDL, ovvero tutte le iniziali del nome del gruppo La rappresentante di lista.

Sanremo 2021, ecco chi sono La rappresentante di lista in gara con il brano Amare

Questo duo nasce nel 2011 quando Veronica e Dario si incontrano a Valledolmo, in provincia di Palermo. Il nome di questo gruppo è molto originale ed è stato scelto dai due fondatori perché, proprio in quel periodo, c’era il referendum abrogativo e Veronica doveva votare da fuorisede. Per questo motivo l’artista si è iscritta come rappresentante di lista di uno dei partiti. Il primo cd dei La rappresentante di lista è stato pubblicato tre anni dopo e si intitola (Per la) Via di casa. Molto interessante pure il fatto che nell’album sono contenuti dei brani, non solo in italiano, ma pure in lingua tedesca. Nel 2014, il duo ha pubblicato poi Bu Bu Sad e nel 2018 Go Go Diva.

“Saliremo sul palco della 71a edizione del festival e canteremo una canzone che si chiama “Amare”. A febbraio è stata una bella emozione calcare quel palco e questa volta ci sembra pazzesco tornare con tutta la nostra band. Provate a immaginare come ci sentiamo” hanno scritto sul loro profilo Instagram. “Il palcoscenico per noi è una grande casa, piena di luci, di corpi, di vita e di musica. Ci piace pensare all’Ariston come un luogo che accoglierà la nostra canzone esattamente come hanno fatto tutti i palchi che abbiamo incontrato lungo la nostra strada, dal più piccolo al più grande, dal primo tour quasi dieci anni fa all’ultimo che non c’è mai stato fino al prossimo che ci sarà. Quante volte ci abbiamo scherzato su… quante volte abbiamo incrociato le dita” hanno scritto La rappresentante di lista sui social network.

Amare è il brano che La rappresentante di lista porteranno a Sanremo 2021

A Sanremo 2021 porteranno la canzone Amare. Per il momento non è disponibile il testo del brano e bisognerà attendere ancora un bel po’ per scoprirlo. I testi infatti verranno svelati solo poco tempo prima dell’inizio del Festival della canzone italiana. Non ci resta che attendere insomma.