In partenza con Francesco Mecorio il corso ufficiale di livello 1 Estill Voice Training

Ultimi due giorni per iscriversi al corso di Livello 1 Estill Voice Training in italiano con Francesco Mecorio. Il corso prevede sei incontri a cadenza settimanale dal 9 Gennaio al 13 Febbraio 2021 ed è aperto a cantanti, attori, insegnanti di canto, insegnanti di recitazione e voce parlata e logopedisti. Francesco Mecorio noto vocal coach internazionale, EMCI del modello Estlli Voice Training, che abbiamo intervistato di recente, è pronto a lanciare questo corso in Italiano, che è rivolto a tutti coloro che desiderano migliorare la loro voce cantata o parlata – cantanti, attori, insegnanti di canto, insegnanti di recitazione, logopedisti e altri professionisti della salute vocale. Essere consapevoli di come funziona la voce è fondamentale, migliora la performance dell’artista professionista e può dare ottimi risultati nella gestione del proprio lavoro di attore, cantante, speaker radiofonico, performer, logopedista ecc.

FRANCESCO MECORIO – IL CORSO DI LIVELLO 1 ESTILL VOICE TRAINING IN ITALIANO

Francesco Mecorio, che vanta un’esperienza ventennale nel campo della voce artistica, durante il corso di livello 1 Estill Voice Training sarà accompagnato da una squadra di ospiti professionisti che si occupano di voce. Ad ogni incontro sarà possibile approfondire diversi argomenti legati alla voce con Logopedisti, Otorino-Laringogliatri, Osteopati, Foniatri, Insegnanti di canto, Vocal Coach, Terapisti cranio-sacrale. Una bella opportunità organizzata in maniera eccellente. Tutto online e su piattaforma zoom, con rilascio dell’attestato di partecipazione ufficiale da EVI Estill Voice International.

I partecipanti inoltre avranno modo di fare pratica in piccoli gruppi con Insegnanti qualificati e certificati, che vi porteranno nel mondo Estill Voice Training, un modello che vanta anni di ricerche e studi sulla voce. Francesco Mecorio si è formato in pop/rock, jazz, soul, gospel, opera e musical frequentando corsi, lezioni, workshop, conferenze e seminari di canto, voce parlata, medicina applicata alla voce artistica e pedagogia vocale in Italia e all’estero (Regno Unito, Stati Uniti, Australia) consigliatissimo e soprattutto un grande professionista. Per iscriversi al corso ed avere tutte le informazioni relative ai costi, orari e date potete accedere al sito di Francesco Mecorio.

di Claudia Cappabianca