Sanremo 2021 anticipazioni: cosa faranno gli ospiti sul palco e chi ci sarà

Questa mattina Amadeus è stato intervistato sulle frequenze radio di RTL 102.5 e ha parlato di Sanremo 2021. Il direttore artistico ha dato qualche anticipazione su quello che vedremo al Festival e sugli ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston. I confermatissimi sono Elodie, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Ne aveva già parlato in occasione della conferenza stampa per presentare il Capodanno di Rai 1, Amadeus, e in radio questa mattina, ha raccontato qualche dettaglio in più sugli ospiti e anche sul ruolo che avranno.

“Elodie è una ragazza bella sì ma è molto di più. È una ragazza brava, di talento, con una storia forte alle spalle. Vorrei uscisse tutto questo e che il pubblico conoscesse altre parti di lei” ha svelato sulla prima. “Achille Lauro farà le cinque serate, nelle quali proporrà cinque momenti di arte contemporanea, di rappresentazione scenica a tutto tondo” ha affermato Amadeus.

Su Zlatan Ibrahimovic il conduttore ha invece spiegato che anche lui sarà presente per tutte le serate. “Zlatan, come Ronaldo l’anno scorso, è uno di quei personaggi che non appartengono a una squadra ma al calcio mondiale, sono icone. Lui poi è molto simpatico, ha un carattere particolare, e probabilmente lo affiderò a Fiorello, che mi ha detto di avere molto idee sulla sua partecipazione“ ha svelato alla radio.

Sanremo 2021, Amadeus: Alessandra Amoroso ed Emma? “Sarei onorato”

Tra gli altri ospiti che potrebbero arrivare sul palco di Sanremo 2021 potrebbero esserci Emma e Alessandra Amoroso? Le due cantanti pubblicheranno proprio domani, venerdì 15 gennaio, il loro duetto Pezzo di cuore e durante la conferenza stampa per la presentazione del singolo hanno spiegato che se dovessero chiamarle per il Festival loro sarebbero pronte ad andarci. “Emma e Alessandra Amoroso non è escluso che possano esserci, sarà un Sanremo molto affollato di artisti e per questo che faremo tardi. Sarei onorato della loro presenza ma ad oggi non ne abbiamo parlato seriamente” ha affermato Amadeus sulla loro possibile presenza.

Amadeus e Sanremo 2021: la moglie Giovanna ci sarà oppure no?

Esattamente come lo scorso anno in molti sperano di vedere Giovanna Civitillo al fianco di Amadeus. Sarà l’anno giusto? “Giovanna potrebbe dirmi di no per evitare le polemiche, essendo mia moglie. Io però se sono deciso a fare una cosa, la faccio” ha rivelato il direttore artistico. “Non ho ancora pensato a lei ma avete fatto bene a lanciarle l’invito” ha infine aggiunto Amadeus.