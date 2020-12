Sanremo 2021 le prime anticipazioni arrivano da Amadeus: 2 cantanti nel cast fisso

Non era la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021 ma Amadeus questa mattina, parlando della serata di Capodanno di Rai 1, ha dato anche delle “succulente” anticipazioni, relative a quello che succederà nel suo secondo Festival. Dal 2 marzo al 7 marzo andrà in onda la 71esima edizione del Festival di Sanremo e oggi il direttore artistico e conduttore, ha voluto raccontare qualcosa di quello che vedremo tra due mesi. Amadeus ha spiegato che al suo fianco ci saranno due giovanissimi. Due artisti che negli anni passati sono stati protagonisti del Festival ma che quest’anno, ci tornano in una veste inedita.

Saranno Elodie e Achille Lauro due dei volti di questa edizione del Festival. Amadeus non vede l’ora di entrare nelle case degli italiani con la sua seconda edizione del Festival ed è davvero felice delle scelte che sta facendo.

Il Festival di Sanremo 2021 anticipazioni: Elodie e Achille Lauro nel cast

Amadeus ha quindi dato queste anticipazioni oggi in conferenza stampa:

Do due notizie certe al 100%: una donna che sarà presente con me sul palco sarà Elodie. E’ una ragazza che ha tante qualità. La seconda notizia riguarda l’ospite fisso che ci regalerà 5 “quadri”. Stiamo parlando di Achille Lauro.

Amadeus conosce bene sia Elodie che Achille Lauro, avendoli avuti entrambi anche lo scorso anno, al suo Festival. Per Lauro sarà la terza volta consecutiva sul palco dell’Ariston. Molti suoi fan si erano chiesti come mai non fosse stato scelto tra i 26 BIG in gara, pensando che in questo ultimo anno avesse pensato e lavorato a una nuova canzone per il Festival di Sanremo. Farà qualcosa di ancora più grande, a quanto pare!

Elodie invece, come è successo anche in passato a Emma e Arisa, sarà una delle donne al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston. E’ spigliata, è brava ed è bellissima: tutte cose che fanno di lei una perfetta candidata a quel ruolo, ruolo che a quanto pare, è già suo!