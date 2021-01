Canto pop online con la vocal coach Claudia Cappabianca, da febbraio 2021

In partenza a febbraio 2021 il laboratorio di canto pop online con Claudia Cappabianca. Cinque incontri da due ore per immergersi nel mondo del canto moderno. Un incontro al mese su piattaforma zoom, oramai collaudata dall’insegnante di canto Claudia Cappabianca. Un laboratorio ideato da lei che ha già avuto modo di proporre nel mese di marzo e che ha avuto un ottimo riscontro facendo il sold out di iscrizioni. Il laboratorio è aperto a tutti coloro che vogliono iniziare a conoscere il mondo della voce e tutti i suoi colori meravigliosi. Livello di base con argomenti importanti come la respirazione nel canto, la postura, l’articolazione, le dinamiche ecc.

LABORATORIO DI CANTO COLLETTIVO ONLINE

Quante volte abbiamo pensato di intraprendere un percorso di canto e poi abbiamo pensato che non era il momento oppure abbiamo dato altre priorità perché non incoraggiati da chi ci era vicino. Ecco questa è la volta buona per intraprendere un percorso e capire meglio se è il posto che fa per noi oppure no.

Il canto è per tutti, nessuno deve essere escluso. Tutti abbiamo una bella voce, va solo utilizzata bene e bisogna essere consapevoli del suo utilizzo per averne cura. Il laboratorio che partirà a febbraio 2021 con Claudia Cappabianca, cantante, insegnante di canto, vocal coach, che spesso abbiamo intervistato per raccontarci dei suoi progetti, è un ottimo inizio per prendere consapevolezza del “magico” mondo della voce, del canto e della musica.

Per chi si domanda se si può studiare canto online, la risposta è sì, assolutamente sì. Basta avere una buona connessione, un pc con web cam e affidarsi a dei professionisti della voce che sanno ascoltare, insegnare e prendersene cura.

È possibile iscriversi al laboratorio collettivo di canto pop attraverso i canali social di Sing&Song Home Studio e di Claudia Cappabianca oppure scrivendo una mail a [email protected]