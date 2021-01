Fedez e Francesca Michielin restano in gara: nessuna squalifica per Sanremo 2021

E’ fantastico come in Italia nelle ultime 24 ore il punto di vista sia cambiato, si sia rovesciato. Fino a poche ore fa ci chiedevamo se la 71esima edizione del Festival ci sarebbe stato o meno…E poi arriva un video, breve ma intenso, di Fedez dallo studio nel quale stava provando il suo brano per Sanremo 2021, con Francesca Michielin. Un video con pochissimi secondi della canzone che dovrà cantare al Festival ed esplode il caso: sarà squalificato? Ci si interrogava se il rapper e la Michielini sarebbero stati squalificati da una gara che forse neppure si farà. Tutto fantastico insomma. La Rai, che già non aveva nessun grattacapo da pelare, ma proprio nessuno, ha dovuto quindi prendere una decisione in merito. E pochi minuti fa è arrivata la notizia; che non sconvolge, anzi. Visti i precedenti, era abbastanza chiaro che il regolamento non prevedesse la squalifica per il brano di Fedez e Francesca Michielin, e infatti così è stato. Anche se Leone ha dato voto 1 al brano del suo papà, alla fine la canzone su quel palco, l’ascolteremo tutti. Sempre che i riflettori si accendano sull’Ariston eh…

Nessuna squalifica per Fedez: la nota della Rai

Poche righe per spiegare la decisione presa dalla Rai in merito al video circolato nella giornata del 30 gennaio 2021 in rete:

La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione

Chiamami per nome quindi, sarà in gara al Festival di Sanremo 2021. Una gara di cui ancora non si sa nulla ma per non farci mancare nulla, serviva anche questo. Adesso però, Fedez, torna pure a fare le storie sui social! 24 ore di silenzio sono inaccettabili.