Fedez squalificato da Sanremo 2021? Online l’audio del brano Chiamami Per Nome

Il Festival di Sanremo 2021 sarà in onda dal prossimo 2 marzo ma, ad un mese di distanza, la kermesse musicale più famosa d’Italia è già piena zeppa di polemiche. Dopo quindici giorni di tira e molla fra Amadeus e il Comitato Tecnico Scientifico a proposito della presenza o l’assenza di pubblico in sala al Teatro Ariston, questa sera 30 gennaio 2021 una nuova spiacevole faccenda si abbatte sul concorso: l’audio di uno dei brani in gara è apparso sul web.

Per la precisone, sull’account Instagram di Fedez è apparso un video in cui il rapper milanese assieme alla sua partner di gara Francesca Michielin cantano ben 10 secondi del brano “Chiamami per Nome”. Il video con i due cantanti che eseguono il brano sarebbe stato registrato oggi durante il primo giorno di prove in vista di Sanremo 2021.

Fedez squalificato da Sanremo 2021?

Evidentemente accortosi dell’errore commesso, il video backstage incriminato è stato subito tolto dalle storie dell’account Instagram di Fedez. Peccato, però, che la suddetta clip ha rapidamente fatto il giro dei follower del rapper e in poco tempo è finita un po’ su tutti i social. La frittata è stata fatta e sembra che la produzione del Festival di Sanremo 2021 sia già all’opera per verificare se li suddetto spoiler possa avvalorare o meno una squalifica del brano e dunque di due artisti. Le proposte dei discografici per un Sanremo 2021 in tutta sicurezza: il protocollo

L’ANSA fa sapere che “La Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo si sono attivate per le verifiche del caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni. In base al regolamento, i pezzi in gara a Sanremo devono essere inediti”.

Sanremo 2021: l’audio della canzone Chiamami per Nome

Sanremo out of sanremo pic.twitter.com/AsoGp8zMGK— sanremo out of context (@sanremersOOC) January 30, 2021

In definitiva, se sembra abbastanza chiaro a tutti che il rivelamento con un mese in anticipo dell’audio del brano – sembrerebbe addirittura il ritornello – è un fatto meritevole in automatico di una squalifica d’ufficio, Rai e Sanremo mettono subito le mani avanti e cautelativamente preferiranno esprimersi nei prossimi giorni sul da farsi.

Quale sarà la decisione finale? Ci sarà a tutti gli effetti una squalifica a causa di questa storia di Instagram caricata da Fedez? Se sì, a pagarne le spese sarà anche Francesca Michielin che ha anche lei caricato foto e video girati durante queste prove ma non corredate da alcun audio.