La lista dei duetti a Sanremo 2021 solo una fake news? Non è ufficiale

Sta circolando in rete da ormai quasi 24 ore, la lista dei duetti che dovremmo ascoltare nella terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle canzoni d’autore più belle della musica italiana. Al momento, secondo quelle che sono fonti ufficiali, si tratterebbe di una fake news, una lista che non è quella reale. La lista dei duetti è stata persino pubblicata ieri su una pagina di Wikipedia, per poi essere rimossa. Ma come saprete, sul wbe, tutto lascia una traccia e da ore questa lista di duetti, rimbalza tra un tweet e l’altro, ovunque.

Amadeus nella conferenza stampa di ieri si era lamentato per la continua fuga di notizie relative al Festival, non per il lavoro fatto dai giornalisti, che giustamente riportano notizie, fanno questo di lavoro ma per chi fa trapelare le indiscrezioni.

Sanremo 2021 sul web spunta una lista dei duetti

Al momento però ci sembra abbastanza difficile che questa lista sia quella reale, anche perchè non è neppure detto che i cantanti per i duetti di Sanremo 2021, arrivino sul palco con gli ospiti. Cercando infatti di limitare il più possibile ingressi e contatti, si potrebbe anche pensare di esibirsi da soli. Tra l’altro, alcuni di questi accostamenti riportati nella famosa lista, sono un po’ tirati. Pensiamo al duetto Ermal Meta-Fabrizio Moro, ci sembra difficile, pur essendo Pensa un bellissimo brano, che il Ermal possa averla scelta come brano sui cui puntare. Vale lo stesso per Arisa che avrebbe scelto, stando a questa lista, la bellissima Non dirgli mai, forse perchè il brano che porta a Sanremo 2021 è stato scritto da Gigi d’Alessio? O Lo stato sociale con Ringo Star, sicuramente altro grande brano, ma non adatto per la serata delle cover, essendo una canzone dello scorso anno. Ecco ci sembrano degli accostamenti davvero forzati.

Nelle ultime ore di fake news ne sono circolate diverse, basti pensare anche alla notizia su un possibile duetto tra Bugo e Morgan. Se anche avessero fatto pace tra loro, dopo tutto quello che è successo con Amedeus ( quasi da querela) è davvero impossibile pensare che il direttore artistico lo accetterebbe sul palco nel suo Sanremo, visto che potrebbe fare di tutto e in modo imprevedibile, come è successo anche lo scorso anno.

Ma in ogni caso, Vediamo quella che dovrebbe essere la famosa lista dei duetti.

Sanremo 2021 una lista dei duetti realtà o fake news?