Sanremo 2021 la scaletta delle 5 serate del Festival

Mancano ormai solo venti giorni a uno degli eventi più attesi nel nostro paese, forse il più atteso per il mondo della musica e dello spettacolo. Stiamo parlando chiaramente di Sanremo, giunto quest’anno alla sua edizione 71. Una edizione ricca di difficoltà a causa del covid 19, una edizione durante la quale potrebbe succedere davvero di tutto. Pensate che Amadeus e Fiorello sono pronti anche a un piano b perchè purtroppo, c’è da mettere in conto anche la possibilità che ci si contagi proprio prima del Festival.

La speranza per tutti è chiaramente che Sanremo 2021 vada in onda senza intoppi, soprattutto per la salute di tutti e nell’interesse degli artisti e di tutte le persone che lavorano alla grande macchina del Festival.

Anche per questa edizione di Sanremo, cinque serate: si va in onda dal 2 al 7 marzo 2021.

Vediamo quale sarà la scaletta del Festival di Sanremo in onda su Rai 1 in diretta dall’Ariston per ben 5 ore! Del resto in questa edizione ci saranno 26 artisti in gara, c’è da aspettarsi che lo spettacolo sia ancora più lungo dello scorso anno.

Scaletta Prima Serata martedì 2 marzo 2021



Interpretazione-esecuzione di 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi 13 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in serata.



Interpretazione-esecuzione di 4 canzoni in gara da parte dei rispettivi 4 Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE.

Le canzoni/Artisti saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 4 canzoni/Artisti eseguite in serata. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.



Scaletta Seconda Serata mercoledì 3 marzo 2021



Interpretazione-esecuzione delle altre 13 canzoni in gara da parte degli altri rispettivi 13 Artisti della sezione CAMPIONI.

Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica.

All’esito della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in serata.



Al termine della Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 26 canzoni/Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 13) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde

13).



Interpretazione-esecuzione delle altre 4 canzoni in gara da parte degli altri rispettivi 4 Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE.

Le canzoni/Artisti saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 4 canzoni/Artisti eseguite in serata. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.



Scaletta Terza Serata giovedì 4 marzo 2021



Interpretazione – esecuzione – da parte dei 26 Artisti della sezione CAMPIONI – ognuno di una canzone edita scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore (Canzone d’Autore) . Gli Artisti, che potranno scegliere di esibirsi da soli oppure insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI nelle Serate precedenti 4 determinerà una nuova classifica delle suddette 26 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI.



Scaletta Quarta Serata venerdì 5 marzo 2021



Interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web.

La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI.



Interpretazione-esecuzione delle 4 canzoni rimaste in gara da parte dei 4 rispettivi Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE.

Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle 4 canzoni/Artisti eseguite in Serata.



La prima in classifica verrà proclamata Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.



Scaletta Quinta Serata – Serata Finale sabato 6 marzo 2021



Interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votati dal pubblico tramite Televoto.



La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni/Artisti.

Riproposizione attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni in gara degli Artisti della sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica.



Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, della Giuria Demoscopica,) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web e del pubblico tramite Televoto. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2021 (sezione CAMPIONI). Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificata