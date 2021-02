Sanremo 2021 gli ospiti: Amadeus svela i nomi ufficiali

Conferenza stampa e tante cose da dire e da vedere quella di oggi da Roma. Tra le domande dei giornalisti non potevano mancare quelle sugli ospiti e Amadeus ha deciso di dare alcuni nomi. Ci sono ancora delle trattative in corso per gli ospiti di Sanremo 2021 ma è possibile fare alcuni nomi. Oltre ad Achille Lauro e Ibrahimovic che saranno protagonisti di tutte e 5 le serate, ed Elodie che è una delle co-conduttrici, Amadeus ha rivelato anche altri nomi.

Sarà difficile pensare di avere degli ospiti internazionali, vista la complicata situazione ma qualora si potesse fare, Amadeus sarebbe lieto di avere anche dei cantanti e dei grandi artisti non italiani.

Facendo invece un passetto indietro, Achille Lauro avrà un ruolo speciale. Farà 5 quadri molto belli che di certo conquisteranno il pubblico.

Sanremo 2021: gli ospiti sul palco dell’Ariston

Sarà il Festival della musica per cui ci sarà spazio per grandi artisti. Amadeus annuncia la presenza di Ornella Vanoni, il nome era trapelato anche nei giorni scorsi. Amadeus si è detto felice di avere una grandissima artista che, alla sua età, ha un album in classifica.

Non solo Ornella Vanoni ma anche altri grandi nomi. Sul palco di Sanremo 2021 ci saranno infatti anche i Negramaro. Amadeus rivela che la band salentina farà qualcosa di molto forte.

E restando sempre in Salento, un altro nome importante, è quello di Alessandra Amoroso che era stata ospite anche di Baglioni, per celebrare i suoi dieci anni di carriera. E chissà che su quel palco non arrivi anche Emma Marrone, visto il grandissimo successo del brano Pezzo di cuore.

Al momento non ci sono altri nomi ufficiali. Sarà una situazione tutta in divenire anche perchè il momento è parecchio complesso ed è difficile anche organizzarsi in questo senso.