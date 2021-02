Sanremo 2021 La Rappresentate di lista canta Amare: testo e significato

Tra i protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo 2021 ci saranno anche loro, il duo La rappresentate di lista con il brano Amare. Veronica Lucchesi, che forma questo duo indipendente insieme con Dario Mangiaracina, è pronta per emozionare con questo brano. E noi non potevamo che svelarvi il testo della canzone che farà il suo debutto insieme alle altre 25 il 2 marzo 2021 ( ricordiamo che ascolteremo 13 canzoni la prima serata e 13 la seconda). Un brano a quanto pare tipicamente sanremese che parla di amore ma con altri punti di vista, un amore che va oltre il romanticismo.

La rappresentate di lista a Sanremo 2021 con il brano Amare: il significato

Le parole di questa canzone ci fanno pensare a una persona che ha amato tanto, che ha dato tutto per questo suo amore anche quando la gente intorno non pensava che ci fosse futuro per questa storia. Una storia che forse non è finita come ci si aspettava dopo il grande investimento in tempo e sentimenti che era stato fatto. Ma nonostante tutto, chi ama ci crede fino in fondo, ci prova fino in fondo.

Secondo gli autori del brano, “Amare” descrive corpi, luoghi, comunità, una carrellata di immagini che raccontano prima le sensazioni negative, come un incendio dentro la stanza o un sole che non sorgerà, per poi imprimere un crescendo emotivo al brano, che esplode nel ritornello.

Sanremo 2021, Amare: il testo

AMARE

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male

