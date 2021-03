Ermal Meta svetta con Caruso: la sua cover è da brividi (VIDEO)

Purtroppo non tutti i telespettatori hanno avuto modo di vedere e ascoltare l’esibizione di Ermal Meta che anche quest’anno, con il brano scelto, ha fatto centro. Poco prima della chiusura del Festival ( andato in onda fino alle due passate) nella serate di Sanremo 2021 dedicata alle cover, Ermal Meta ha incantato tutti con la sua versione di Caruso. Nessuno stravolgimento, come potrete vedere dal video che vi proponiamo, ma solo la voglia di fare un omaggio a un grande artista come Lucio Dalla. Una versione che arriva dritta al cuore e che lascia il segno. Ma del resto Ermal Meta è abituato a questo e sa come colpire e affondare. Lo ha fatto ancora una volta, non a caso al momento è primo in classifica. Non solo con il suo brano sanremese ma anche con il voto dell’orchestra che ieri non ha avuto molti dubbi: a Ermal la vittoria nella serata delle cover. Un primo posto che rafforza anche la prima posizione nella classifica generale che, dopo tre puntate, lo vede ancora in testa.

Una esibizione davvero unica e toccante quella di Ermal Meta vista nella puntata in onda il 4 marzo 2021, serata del compleanno di Lucio Dalla. Proprio per questo acquista un senso ancora più profondo.

Ermal Meta canta Caruso a Sanremo 2021: il video della sua esibizione

Ecco uno spezzone del brano cantato da Ermal Meta a Sanremo 2021, per vedere il video integrale dovrete connettervi su Rai Play. Intanto un piccolo assaggio “Guardò negli occhi la ragazza,

Quelli occhi verdi come il mare

Poi all'improvviso uscì una lacrima,

E lui credette di affogare”



🌸 @MetaErmal #NapoliMandolinOrchestra

🎶 “Caruso” #Sanremo2021

L'esibizione integrale è su @RaiPlay 👇 pic.twitter.com/OYtZGBVQbO — Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 5, 2021

Non ci sono dubbi sul fatto che ieri Ermal Meta abbia davvero meritato il primo posto in classifica in una serata in cui altri artisti, hanno davvero fatto ben poco per esaltare le cover scelte.

Qui la classifica dopo tre serate con le prime dieci posizioni