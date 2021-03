Neffa commenta l’esibizione flop con Noemi a Sanremo 2021

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, i big in gara si sono esibiti nelle cover insieme a degli ospiti speciali da loro scelti. La prima a scendere dalle scale è stata Noemi insieme a Neffa. I due hanno cantato Prima di andare via, proprio una canzone del cantautore. Nonostante i sorrisi di Noemi sul palco dell’Ariston era chiaro che qualcosa non andava. E’ stata una serata ricca di problemi tecnici e i due artisti sono stati protagonisti di una performance compromessa proprio per questo motivo. Noemi e Neffa non erano in sincro, sembrava esserci un chiaro ritardo, un errore di trasmissione che lo stesso autore del brano ha voluto sottolineare subito dopo l’esibizione. Una serata iniziata malissimo per Sanremo 2021 con questa esibizione totalmente da dimenticare. Ma a differenza di quanto successo dopo con Nesli e Fasma, che hanno potuto rifare la loro cover, per Noemi e Neffa non c’è stata la stessa fortuna.

Sanremo 2021, Noemi e Neffa vittime dell’ennesimo errore tecnico: parla lui

“So che in tv è sembrato che abbia sbagliato la mia canzone. Voglio dire che questa canzone l’ho cantata tante tante volte e è impossibile che la sbagli. Vi garantisco che è successo qualcosa nella trasmissione, perché io ero preciso sulla base” ha detto Neffa sul suo profilo social. “E’ stato bello comunque esserci. Mi dispiace se è sembrato che andassi storto, perché ci tenevo, anche e soprattutto per Noemi che è super brava, a fare bene la cosa. Vi garantisco che la stavo facendo bene, poi mi hanno detto che ero storto” ha proseguito l’artista dopo la performance all’Ariston.

Noemi si astiene dopo l’errore tecnico a Sanremo 2021 con Neffa

In molti si aspettavano un commento a caldo pure da parte di Noemi che in fondo era proprio la diretta interessata visto che è lei la cantante in gara a Sanremo 2021. Per il momento l’artista dai capelli rossi non ha accennato nulla sull’accaduto e si è limitata a parlare sui social di Glicine e del suo nuovo album. Arriverà una risposta di Noemi su questa performance? Rimaniamo in attesa. Comunque è veramente un peccato rovinare una esibizione per un motivo simile e a Sanremo 2021 non è nemmeno la prima volta. Vedi Fasma ad esempio. Lì Amadeus è stato costretto ad interrompere tutto perché del rapper non si sentiva nemmeno la voce.