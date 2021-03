Sanremo 2021: catena di problemi tecnici nella serata Cover, Amadeus ferma l’esibizione

Questo secondo Sanremo di Amadeus è senza dubbio un Festival tribolato. Prima il crollo degli ascolti, poi l’aggiunta in corsa di dettagli tecnici come il paggetto che porta in fiori (in sostituzione del carrellino) o l’aggiunta di palloncini colorati per riempire la platea vuota; e nella serata delle cover ci si sono messi pure alcuni problemi tecnici non di poco conto…

Effettivamente la serata è partita parecchio male: dopo aver annunciato i Negramaro e il loro omaggio a Lucio Dalla, il conduttore ha invitato la band pugliese a lasciare il palco ma, a sorpresa, viene allertato dal backstage che non ce n’è alcun bisogno in quanto Sangiorgi e soci devono esibirsi ancora con un secondo brano. Scaletta modificata al volo? Ma gli imprevisti continuano…

Sanremo 2021: catena di problemi tecnici nella serata Cover

Nemmeno il tempo di rifiatare che Amadeus apre la gara delle cover e lo fa annunciando l’ingresso di Noemi in coppia con Neffa. I due cantano “Prima di andare via” ma ci sono problemi audio: il cantante sembra andare fuori tempo e Noemi recupera in corsa la problematica dal primo ritornello. “Problema tecnico ad un computer” rivelano i responsabili dell’organizzazione del Festival ai giornalisti in Sala Stampa. Eppure il caos al Teatro Ariston continua. Incidente per Orietta Berti dietro le quinte di Sanremo 2021: “Per questo ero emozionatissima” (Foto)

In seguito, arrivano Fasma in coppia con Nesli. La prima strofa cantata dall’ospite procede come dovrebbe ma, quando la palla passa a Fasma, il cantante Big in gara ha il microfono spento che gli viene riacceso dopo alcuni secondi di performance muta. Amadeus è costretto ad intervenire: ferma l’esibizione, sottolinea l’ulteriore problema tecnico e manda la pubblicità. I due si sono regolarmente ri-esibiti dopo gli spot.

I problemi tecnici sono stanti così pesanti che dalla terza esibizione in poi sembra che alcuni concorrenti si siano esibiti in playback. Amadeus commenta gli ascolti di Sanremo 2021: la gente non ha voglia di fare festa

Sanremo 2021: pure Ibrahimovic ha avuto un imprevisto

Nel corso della serata del 4 marzo di Sanremo 2021, Amadeus ha dovuto fare un mea culpa in diretta tv ammettendo che l’atteso ingresso di Zlatan Ibrahimovic era slittato di oltre un’ora a causa di imprevisto capitato al calciatore: ha trovato un incidente per strada e la sua auto non ha potuto accompagnarlo fino a Sanremo. Lo sportivo ha poi spiegato di esser stato accompagnato in moto da un uomo che transitava proprio nei pressi dell’incidente.

Ma al Teatro Ariston i problemi di audio sono continuati! I microfoni hanno iniziato a gracchiare e ha fare eco quando Amadeus ha presentato l’esibizione di Madame sulle note di “Prisencolinensinainciusol”. Che sarata da incubo!