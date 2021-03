Mahmood a Sanremo 2021 riempie da solo il teatro vuoto (VIDEO)

Era uno degli ospiti più attesi, la sua fortuna è nata proprio dal Festival di Sanremo. Mahmood è tornato sul palco del Teatro Ariston a due anni di distanza dalla sua vittoria con il brano Soldi. L’artista è approdato a Sanremo 2021 con un look iconico cantando i suoi più grandi successi con un medley che ha riempito il teatro vuoto e rapito i telespettatori da casa. Rapide, Ynuyasha, Barrio, Calipso e ovviamente Soldi, le canzoni cantante da Mahmood di fronte alla platea vuota. “Lui sta avanti, non sbaglia un colpo” ha detto Amadeus ad Alessandro subito dopo la performance a Sanremo 2021. Per il cantante non sono mancati anche momenti divertenti insieme a Fiorello.

Mahmood al Festival di Sanremo 2021 tra successi e risate con Fiorello: è una star

Dopo aver cantato, infatti, Fiorello ha scherzato con Mahmood sulla sua voce. Tanto che alla fine l’artista si è ritrovato sul palco dell’Ariston a dover intonare lo jodel, ovvero il canto tipico delle vallate tirolesi. Un momento davvero divertente e leggero che ha piazzato Mahmood non solo tra gli ospiti più bravi ma anche tra i più piacevoli aldilà della professione, di come si canta. “Che mi fai fare e io mi impegno pure” ha esclamato Mahmood di fronte al mattatore.

Ecco qui per voi il video dell’esibizione del cantante a Sanremo 2021 con i suoi più grandi successi: Il medley dei successi di @Mahmood_Music a #Sanremo2021. 💥

Guarda la clip integrale 👇 pic.twitter.com/JUkXbVuuB0 — RaiPlay (@RaiPlay) March 5, 2021

Mahmood rischiava di saltare Sanremo 2021: l’artista come Zlatan Ibrahimovic

C’è da dire che Mahmood rischiava quasi di non essere sul palco. Proprio come è capitato a Zlatan Ibrahimovic il giorno prima, l’artista era rimasto bloccato in autostrada. Per fortuna Alessandro è riuscito ad arrivare a Sanremo tra il traffico generale. Ad aiutare Mahmood questa volta non c’è stato nessun fortuna motociclista come nel caso del calciatore del Milan ma almeno il grande pubblico di Sanremo 2021 ha potuto godere di una performance che potremmo facilmente definire dai ritmi e dai livelli internazionali.

Bravo Mahmood!

Vi ricordiamo che tutte le esibizioni di Sanremo 2021, a parte quelle dei BIG in gara, non si trovano su YouTube ma solo in line su RaiPlay.