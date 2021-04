Gianni Morandi dimesso dall’ospedale, si rade da solo e canta Vita (Foto)

Gianni Morandi è tornato a casa, dimesso dall’ospedale di Cesena dove era ricoverato dall’11 marzo a cause delle gravi ustioni riportate (foto). Il cantante sta molto meglio e le sue dimissioni sono una vera sorpresa, a Pasqua credeva di dovere restare nel centro grandi ustioni ancora per una decina di giorni. Sembra che invece tutto sia andato meglio del previsto, e che le ferite, le ustioni di Gianni Morandi siano migliorate velocemente, che il tempo di recupero sia stato minore. A riportare la notizia che Gianni Morandi ha lasciato l’ospedale Bufalini di Cesena è l’Ausl Romagna a cui fa capo il Bufalini. Le sue condizioni di salute sono buone ma la sua convalescenza continua, però continua a casa.

GIANNI MORANDI FELICE SU INSTAGRAM PRIMA DI LASCIARE L’OSPEDALE

E’ stato dimesso oggi, nella tarda mattinata e prima di lasciare il camice sul letto si è rasato da solo. Tra le storie Instagram Morandi si mostra con una mano quasi completamente libera dalle fasciature, con quella riesce a radersi da solo. Anche l’altra mano è in gran parte scoperta ma ha bisogno della terapia necessaria e ancora di un po’ di tempo.

Gianni prosegue la convalescenza a casa, felice. Il suo incidente aveva fatto preoccupare tutti, era caduto tra le fiamme mentre incendiava le sterpaglie nel giardino di casa. Ha raccontato che si era aggrappato a un ramo in fiamme per uscirne, che per medicarlo più volte hanno dovuto sedarlo dal dolore. Ustioni su mani, braccia, ginocchia e pochi altri punti; ustioni sul 15% del corpo ma lui sui social non ha mai perso il sorriso anche per rassicurare i fan.

Oggi è il giorno più bello, canta Vita e sono i versi giusti per la sua rinascita. “Vita in te ci credo” sottolinea Gianni Morandi tra le sue Storie Instagram mentre si prepara per tornare dalla sua Anna, finalmente.