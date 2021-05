Eurovision 2021: la classifica finale, i voti della giuria e del televoto

La 56esima edizione di Eurovision Song Contest si è conclusa con una eclatante notizia per noi dello Stivale: l’Italia porta a casa la sua storica terza vittoria dopo quelle conquistate d Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno; un risultato che arriva grazie al rock dei Maneskin che in questa edizione 2021 hanno scalzato tutta la concorrenza europea grazie soprattutto al parere molto positivo del pubblico da casa, che ha spinto la band di Roma ad una vittoria schiacciante.

Ma come già sapete, la classifica del televoto non è l’unica a decretare la vittoria di una nazione in gara: ad Eurovision 2021, infatti, molto importanti sono anche i voti che vengono assegnati dalle giurie di qualità di ogni singola nazione. Solo la somma di voti di entrambe le classifiche decreta a fine serata il nome dell’artista e del brano vincitore assoluto della kermesse. Andiamo insieme a leggere le classifiche di Eurovision 2021.

Eurovision 2021: la classifica finale delle giurie

La classifica realizzata con la somma di tutti i voti assegnati dalle giurie tecniche ha subito visto il dominio della Svizzera che è balzata rapidamente a 267 punti; secondo posto per la Francia con 248 punti; terza la favoritissima Malta con 208 punti. Fuori dal poco di pochi punti l’Italia e Islanda, rispettivamente con 206 e 198 punti. Fanalini di coda ben tre nazioni “Big 5”, ovvero Paesi che accedono direttamente alla finale senza disputare semifinali: Spagna con 6 punti, Germania con 3 punti e Regno Unito addirittura con zero punti. La classifica – di cui trovate l’immagine qui in basso – che è stata in buona parte rivoluzionata dai risultati del televoto.

https://twitter.com/Eurovision/status/1396231792101888000/

Eurovision 2021: la classifica finale del televoto

Con l’aggiunta dei dati dal pubblico da casa attraverso sms e chiamate, la classifica è stata modificata in buona parte. L’Italia spicca il volo dal quarto al terzo posto grazie ai 318 punti raccolti raggiungendo il totale di 524. Male la Francia che, con l’aggiunta dei 251 punti in più, raggiunta solo 499 punti in totale. Terzo il cantante della Svizzera che perde il suo primo posto a causa dei soli 165 punti del televoto, arrivando così ad un totale di 432 punti. Modifiche su modifiche che però non hanno intaccato i tre fanalini di coda: Spagna, Germania e Regno Unito sono rimasti negli ultimi posti. https://twitter.com/Eurovision/status/1396237321305997313/

C’è da dire che con loro il televoto è stato parecchio cattivo, in quando – stando alle proporzioni studiate dall’EBU – i tre Paesi hanno guadagnato zero punti dal voto del pubblico, restando così a 6 punti, 3 punti e zero punti anche nella classifica finale. Anche i Paesi Bassi, nazione ospitante del concorso, ha guadagnato zero punti dal televoto.