Maneskin vincono Eurovision Song Contest 2021: Italia medaglia d’oro dopo 31 anni

Tanto tuonò che alla fine piovve. Dopo la storica vittoria del 1990 col brano di Toto Cutugno dal titolo Insieme 1992, l’Italia è finalmente tornata sul gradino più alto del podio di Eurovision Song Contest dopo ben 31 anni! A conquistare la terza medaglia d’oro per la nostra nazione sono stati i Maneskin con il loro singolo “Zitti e Buoni”, già vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria) hanno sbaragliato la concorrenza europea riuscendo in una sola sera a convincere la giuria tecnica ma soprattutto il pubblico televotante di ogni parte d’Europa.

Perché se in prima battuta, i Maneskin erano stati piazzati al quarto posto dalle giurie tecniche delle singole nazioni, grazie ai voti provenienti dal televoto la band italiana ha letteralmente stravolto il suo posizionamento arrivando prima in classifica. Nulla da fare per Francia e Svizzera che si sono posizionate rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Maneskin vincono Eurovision Song Contest 2021

Al grido di “Rock and Roll never dies”, i Maneskin si sono subito diretti in sala stampa per una conferenza a caldo dopo la vittoria. ll primo gesto che hanno svolto è quello di stappare una bottiglia di spumante e di spruzzarselo addosso come si fa ai motomondiali. A seguire, sono arrivate varie domande a cui i giovani artisti non si sono tirati indietro dal rispondere.

La prima a parlare è Victoria che ha espresso la sua ansia a proposito della tensione che ha vissuto nel corso dello svelamento della classifica in quanto solo dopo la lettura totale di tutti i voti si è capito concretamente il nome della nazione vincitrice: “Rispetto a Sanremo, è stata una cosa molto più lunga, più ansiogena. Non ci aspettavamo questo risultato ma siamo felici”.

A chi volete dedicare la vostra vittoria? La band ha risposto semplicemente: “Ai nostri fan! Ai nostri fan ma anche ai nostri amici, alle nostre famiglie e anche ai nostri nuovi fan che in giro per l’Europa ci hanno supportato. A loro molte grazie”.

Dopo aver rivelato che i loro brano preferito fra quelli in gara era quello proposto dall’Ucraina, Damiano David ha dovuto affrontare una grave accusa: quella di aver fatto uso di cocaina nella green room, una domanda partita da un giornalista in sala stampa dopo la diffusione online di un video sospetto che vedrebbe il ragazzo con il viso poggiato su un tavolino.

Damiano David dei Maneskin ha categoricamente negato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Anzi, ha colto la palla al balzo per invitare tutti a non farne uso. Una accusa che ha scaldato un po’ gli animi tanto da dover intervenire sull’argomento poco dopo con delle Instagram Story: “Siamo shockati nel sapere che c’è gente che dice che Damiano fa uso di droghe. Noi in realtà siamo contro le droghe e non abbiamo mai atto uso di cocaina. Siamo pronti a farci un test (anti droga, ndr) perché non abbiamo nulla da nascondere”.