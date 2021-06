Emma Marrone piange sul palco: si torna a fare concerti

Emma Marrone è ufficialmente tornata a cantare dal vivo su un palco ma soprattutto di fronte alla gente. Il suo ultimo tour era stato rinviato a causa della pandemia. Finalmente però si è trovato il modo di ripartire. Tra le vaccinazioni che avanzano, i distanziamenti sociali e tutte le regole da seguire, i fan hanno ricominciato a seguire gli artisti che pian piano stanno tornando ad esibirsi live. Tra questi, appunto, c’è proprio Emma. Ieri, 3 giugno 2021, la Marrone si è esibita sul palco di Lignano Sabbiadoro, all’Arena Alpe Adria. Un tripudio di emozioni per la cantante salentina che alla data zero della ripartenza è scoppiata in lacrime di fronte ai fan accorsi per ascoltare la ‘Brown’.

Emma Marrone ricomincia a cantare dal vivo: il primo concerto dopo le restrizioni per il Covid è emozionante

Che cosa è successo alla data zero di Lignano Sabbiadoro? E’ iniziato tutto con il brano Con le nuvole e si sono susseguiti davvero tanti dei suoi più grandi successi. I concerti sono ricominciati. E’ vero che non sono più come prima e che per un po’ di tempo dovremo rispettare delle regole particolari ma i lavoratori dello spettacolo possono ricominciare a fare il loro mestiere. Gli amanti della musica possono viverla di nuovo dal vivo, gli artisti possono esibirsi. L’emozione è stata tangibile anche per Emma Marrone. Tanto che sul finale del suo primo concerto post Covid, si è commossa. La cantante si è infatti lasciata andare ad un pianto liberatorio di gioia.

Emma Marrone, adesso tocca all’Arena di Verona: si riparte in tour dopo la pandemia per festeggiare i 10 anni di carriera

E dopo la data zero ci saranno tante tappe per Emma. Il 6 e 7 giugno, l’artista si esibirà all’Arena di Verona per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi. Emma potrà quindi finalmente recuperare il suo Fortuna tour che era stato rinviato per ovvi motivi. Ma non solo. A partire da oggi 4 giugno potrete ascoltare e scaricare il suo nuovo singolo Che sogno incredibile insieme a Loredana Bertè. Appuntamento per il giorno 25, invece, per il nuovo album Best of ME.