Tutto il dolore di Emma per la morte del suo Mike Bird: l’addio spezza il cuore

Non ci sono davvero parole per descrivere una tragedia immane come quella che la famiglia di Michele Merlo sta affrontando in queste ore. Una vita che si spezza, un cuore che smette di battere. Un giovane che vola via a soli 28 anni improvvisamente, senza che nessuno si possa rendere neppure conto di quello che sta accadendo. Michele se n’è andato dopo tre giorni in ospedale. Leucemia fulminante dicono i medici, e la famiglia ora ha solo un grande vuoto e un futuro incerto a cui pensare. In questo immenso dolore arriva per i genitori di Mike il grande abbraccio di Emma Marrone che già ieri sera aveva dedicato al suo “allievo” il concerto e tutta la sua musica, oltre che il grande affetto del pubblico. Oggi è stata tra le prime persone a commentare la notizia della morte di Mike Bird, il suo Miki. Quel cantante della squadra bianca di Amici, che aveva voluto nel suo team e sul quale puntava tanto.

Le prime parole di Emma dopo la morte di Michele Merlo

Questo il dolce saluto di Emma dai social per Michele Merlo:

Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi.

E poi sempre sui social questa dolcissima foto per ricordare Michele Un bacio sugli angoli della bocca sempre screpolati.

Ciao amico mio 💔 pic.twitter.com/SPcZ9iSGGG June 7, 2021

Sono migliaia e migliaia i commenti arrivati sui social, i messaggi, lo sgomento. Perchè non si può credere che un giovane di 28 anni possa morire così, all’improvviso. Neppure il tempo di prendere atto di una malattia, neppure il tempo di leggere le carte e capire cosa stava succedendo. La famiglia di Miki questo tempo non ce l’ha avuto e a loro va il nostro più grande abbraccio.