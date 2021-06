Tutta la forza di Emma e la sua musica per Mike Bird: “Nel mio cuore c’è solo lui”

Ha subito chiamato la famiglia di Michele Merlo, il suo Mike Bird, Emma Marrone. Lei che era stata la coach del cantane nell’edizione di Amici alla quale il giovane aveva partecipato. Si è subito messa in contatto per capire come stesse Michele e che cosa fosse accaduto. Ha cercato notizie e ha cercato di stare come poteva, vicina alla sua famiglia. E ieri sera dal palco, in musica e con le sue parole, la grinta che da sempre l’accompagna, Emma ha dedicato tutta la serata a Michele. Cinque anni fa era stato proprio Mike Bird a dedicare a Emma la sua Trattengo il fiato e ieri sera Emma ha “ricambiato” la dedica con parole piene di affetto per il cantante. Tutti preghiamo, tutti abbiamo un pensiero per Michele perchè no, la vita non si può fermare così, a 28 anni, per una diagnosi che non è mai arrivata. Ed Emma, che di ostacoli nella sua vita ne ha affrontati e anche tanti, sa bene che cosa significhi lottare con un male che fa così tanta paura.

La dedica di Emma Marrone per Michele Merlo

“Tante persone sono nel mio cuore” ha detto Emma durante il concerto di ieri sera. E ha poi aggiunto: “Ma stasera c’è una persona in particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto e anche tutto il vostro calore, e tutta la vostra energia. Forza Michi, Forza [email protected] ” .

Emma e la dedica cazzuta a Mike Bird ecco il video

E’ davvero travolgente l’ondata di affetto che si sta riversando in questo momento sulla famiglia di Michele e anche sul ragazzo che probabilmente riuscirà a sentire tutto l’amore che Nord a Sud arriva per lui. E ci auguriamo davvero che possa svegliarsi, aprire gli occhi e leggere anche solo un decimo di tutto quello che in questi tre giorni è stato scritto e detto per lui. Forza Michele, non mollare!