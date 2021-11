Aka7even e i Maneskin orgoglio italiano trionfano agli MTV Ema 2021

Si sono svolti ieri sera, domenica 14 novembre 2021, gli MTV Ema. Quest’anno l’importante manifestazione si è svolta a Budapest per assegnare dei premi agli artisti musicali più amati di tutta Europa e c’erano anche dei cantanti italiani! E che trionfo per la nostra Italia, le grandi soddisfazioni continuano ad arrivare! Tra gli artisti del nostro paese c’erano Aka7even e i Maneskin. Il primo reduce dal grande successo avuto dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi durante la scorsa edizione. La band, invece, ormai sembra prendere l’onda internazionale dopo la vittoria a Sanremo ma soprattutto dopo quella dell’ Eurovision Song Contest 2021. Ma andiamo a vedere in quali categorie hanno trionfato Aka7even e i Maneskin agli Ema 2021.

MTV Ema 2021, Aka7even è il Best italian act: ha vinto contro i Maneskin

Partiamo proprio da Aka7even che si è conquistato il titolo di Best italian act agli MTV Ema 2021. Un risultato incredibile per il giovane cantante se pensiamo anche che non è stato lui a vincere la categoria canto ad Amici. Per altro Luca può vantasti di aver battuto i Maneskin e anche questa non è una cosa da poco visto che la band ha preso una piega internazionale ed è amatissima in tutto il mondo. Aka7even, infatti, ha avuto i fan che si sono impegnati di più nel votarlo tanto da portarlo alla vittoria contro i Maneskin, Madame, Caparezza e Rkomi. “Best Italian Act agli MTV EMAs, ancora non riesco a crederci. È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale. E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto. Questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano. Abbiamo appena iniziato” ha scritto su Instagram.

Ben tre candidature per i Maneskin agli MTV Ema 2021: sono i Best Rock

I Maneskin non avranno vinto il premio Best italian act ma si sono candidati comunque a ben tre categorie e sicuramente questa non è una cosa di tutti i giorni per degli artisti italiani. La band era candidata anche ai premi Best group e Best Rock vincendo il premio proprio in quest’ultima categoria. Un vero trionfo per i nostri Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che hanno battuto band del calibro dei Coldplay, degli Imagine Dragons e dei Killers.

Complimenti ragazzi anche perchè i Maneskin scrivono un’altra pagina di storia della musica italiana: non era mai successo prima! Non si fermano davvero più, inarrestabili.

