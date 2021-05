E’ Maneskin mania: sold out e nuove tappe in Italia, Festival in Europa

Dopo il trionfo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam sembra essersi scatenata una vera e propria Maneskin mania. La band rock italiana è richiestissima in tutta Europa tanto che saranno presenti in alcuni dei festival più importanti durante l’estate 2022. Appena poche ore fa hanno annunciato, infatti, le nuove tappe, le prime previste fuori dall’Italia. Si tratta di date al Rock Am Ring di Nürburg e al Rock Im Park di Norimberga (Nürnberg) che avverranno il 3 e il 5 giugno. Sono dei festival molto attesi dal pubblico di tutta Europa dove si sono esibiti e si esibiranno i grandi della musica mondiale come i Muse, i Green Day, Lewis Capaldi e tanti altri ancora.

Maneskin in concerto: nuovi sold out in Italia e nuove tappe per la band fenomeno del momento

Europa ma ovviamente anche Italia. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas porteranno le loro performance accattivanti pure nel nostro paese dove le date erano già state annunciate tempo fa. I Maneskin iniziano a collezionare sold out ed infatti le tappe di Napoli (sabato 26 marzo 2022 al PalaPartenope) di e Firenze (giovedì 31 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum) segnano il tutto esaurito. Si raddoppia quindi con due nuove date previste per domenica 27 marzo a Napoli e venerdì 1 aprile a Firenze. Questi però non sono stati gli unici sold out del tour previsto nei palazzetti italiani nei prossimi mesi. I Maneskin segnano il tutto esaurito pure al Palazzo dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre 2021) e al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre), a cui si è pure aggiunto un terzo show, sempre al palazzetto di Milano, previsto per il 22 marzo 2022.

Dove e quando vedere i Maneskin in concerto dal vivo

Ci sono comunque altre tappe in Italia per cui i biglietti risultano ancora disponibili. Il 20 marzo saranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), il 3 aprile al Pala Alpitour di Torino, l’8 aprile al PalaFlorio di Bari e il tour si concluderà poi nell’iconica Arena di Verona il 23 aprile 2022. Da qui la band aprirà la stagione dei grandi concerti nell’arena per il 2022. Un successo che pare non avere intenzione di placarsi. E per fortuna! D’altronde i ragazzi se lo meritano tutto. La loro Zitti e buoni è il brano più ascoltato al mondo su Spotify tra tutte le canzoni che hanno partecipato all’Eurovision. L’album Teatro d’ira vol. 1 è disco di platino.

Ecco il calendario completo del tour dei Maneskin:

CALENDARIO DATE PALASPORT

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @PalaPartenope – NUOVA DATA

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Arena di Verona

CALENDARIO DATE ESTATE 2022



3-5 giugno 2022 || Nürburgring | Nürburg @ ROCK AM RING – NUOVA DATA